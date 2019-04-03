Тверская область может стать пилотным регионом, где будут отработаны новые технологии космического мониторинга лесного хозяйства

4 марта Губернатор Игорь Руденя принял участие в обсуждении вопросов повышения качества контроля за лесными ресурсами в Научном Центре оперативного мониторинга Земли АО «Российские космические системы», входящей в госкорпорацию «Роскосмос». Тему обсудили Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, заместитель Председателя Правительства РФ Алексей Гордеев, генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин, генеральный директор «Российских космических систем» Андрей Тюлин.

На встрече были представлены новейшие геоинформационные сервисы, созданные на основе данных с космических аппаратов орбитальной группировки дистанционного зондирования Земли. Разработки «Российских космических систем» направлены на выявление пожаров, ветровалов, анализ состояния лесов, решение экологических проблем. Предлагаемые решения уже прошли тестирование.

Валентина Матвиенко подчеркнула: современные технологии «Роскосмоса» – это возможности для повышения эффективности контроля в лесном хозяйстве страны.

«Существующая спутниковая группировка дает колоссальный потенциал для народного хозяйства, которым нужно пользоваться в разных сферах, в том числе вести контроль за лесами. Главное – отработать процесс технологически. Чтобы информация использовалась службами и регионами для принятия оперативных мер. Надеемся, что Тверская область станет пилотным регионом. Мы отработаем порядок, чтобы понимать, как нам двигаться дальше», – сказала Валентина Матвиенко.

«Будем использовать технические возможности «Роскосмоса» в борьбе с лесными пожарами, незаконными рубками, а также следить за лесовосстановлением. Это главные прикладные задачи», – отметил Алексей Гордеев.

Вице-премьер в настоящее время возглавляет межведомственную рабочую группу при Правительстве РФ по противодействию незаконному обороту древесины, значимость работы которой особо подчеркнула Валентина Матвиенко. В состав рабочей группы входит Губернатор Игорь Руденя.

«Внедрение спутниковой группировки и ежедневного мониторинга даст позитивный эффект для региональной экономики. Это возможность отделить добросовестных лесопользователей от нарушителей, это создание производств на свободных лесных массивах, дополнительные рабочие места. При этом очень важно мониторить не только лесозаготовку, но и лесовосстановление. Необходим комплексный контроль за эффективным использованием федерального природного ресурса», – сказал Игорь Руденя.

В настоящее время орбитальная группировка дистанционного зондирования Земли насчитывает 10 космических аппаратов, которые обеспечивают различные виды и режимы оптической съемки, включая гиперспектральную, что позволяет получать данные с поверхности планеты с различной детализацией.

Контроль за использованием лесных ресурсов имеет большое значения для Тверской области – самого большого региона ЦФО, половину площади которого занимают леса (всего более 4,8 млн га). Мониторинг в лесных массивах ведется через информационную систему ИСДМ-Рослесхоз, оператором которой является «Авиалесоохрана». Система используется для обнаружения лесных пожаров и наблюдения за динамикой их развития. В 2017-2018 годах дистанционный мониторинг был организован на территории Западнодвинского, Старицкого, Осташковского и Торжокского лесничеств.

Космический мониторинг ведется по фотоснимкам высокого разрешения. В 2017-2018годах были получены данные с более 3200 участков, выявлено 28 нарушений лесного законодательства, в том числе четыре незаконных рубки.

Пресс-служба Правительства Тверской области