В Тверской области назовут победителей III Всероссийского конкурса молодых поэтов «Зелёный листок»

По традиции 21 марта во Всемирный день поэзии в «Доме поэзии Андрея Дементьева» будут объявлены и награждены победители III Всероссийского конкурса молодых поэтов «Зелёный листок».

Конкурс был учрежден по инициативе Заслуженного деятеля искусств РФ, Лауреата Государственной премии СССР, почетного гражданина Тверской области и города Твери Андрея Дементьева, который ушел из жизни 26 июня 2018 года.

Будучи главным редактором литературно-художественного журнала «Юность», Андрей Дементьев предложил первые публикации начинающих поэтов и писателей отмечать зелёным листочком, а январский номер года посвящать только таким «зелёным» авторам.

«Очень важно, что проект продолжает традиции легендарного журнала «Юность». Это подчеркивает преемственность поколений, продолжает эстафету поддержки молодых талантов, служит сохранению богатства и разнообразия отечественной культуры, укреплению в обществе традиционных нравственных ценностей», - считает Губернатор Игорь Руденя.

Свои стихи на конкурс могут присылать авторы от 16 до 29 лет. Приём работ продлён до 9 марта 2019 года. Заявки необходимо отправлять на электронную почту dom.poezii@mail.ru с пометкой «на конкурс». Подробности на сайте www.dompoezii-tver.ru и в группе https://vk.com/dompoezii

Главная награда конкурса – небольшие композиции в виде зелёных листочков скульптора Андрея Ковальчука, он же подарил Твери памятник Михаилу Тверскому. Кроме памятной награды победители конкурса получают денежные премии, дипломы и подарки. Всех участников церемонии награждения ждут мастер-классы от известных писателей, профессоров Литературного института имени Горького и традиционная рубрика «открытый микрофон».

В прошлом году в конкурсе «Зеленый листок» приняли участие около 700 авторов из более 70 областей. Всего членами жюри было прочитано две тысячи стихов. Работы участников оценивали известные поэты, публицисты, литературоведы и критики. Участники прошлых лет уже читают стихи на крупных сценических площадках, выпускают авторские сборники.

Также 21 марта в «Доме поэзии Андрея Дементьева» откроется выставка, посвященная 220-летию Александра Пушкина. Экспонаты предоставил Государственный музей поэта в Санкт-Петербурге.

22 марта в Тверском театре драмы состоится показ музыкального спектакля «Калина красная» по произведениям Василия Шукшина. Спектакль поставлен театром «Русская песня» под руководством Надежды Бабкиной с участием Заслуженных артистов России Марии Шукшиной, Елены Сафоновой, Андрея Мерзликина, Народного артиста РСФСР Сергея Никоненко, а также Ивана Замотаева и Александра Когана.

Андрей Дементьев — один из самых известных отечественных поэтов второй половины XX века. Издал более 50 книг стихов, которые переведены на разные языки мира. Многие произведения автора положены на музыку и являются классическими песнями отечественной эстрады.

2 ноября прошлого года имя Андрея Дементьева в торжественной обстановке внесли в Золотую книгу Твери, которая ведется с 2011 года. В этот же день депутаты Тверской городской Думы приняли решение о переименовании улицы Володарского в центре города в улицу Андрея Дементьева.

По инициативе Андрея Дементьева в Твери в 2013 году был открыт единственный в России Дом поэзии, который отметил в прошлом году свое 5-летие.

Пресс-служба Правительства Тверской области