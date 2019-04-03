Игорь Руденя вошел в рейтинг «Губернаторская повестка» с анонсом открытия центрального монумента мемориала советскому солдату в Ржеве

Открытие в мае 2020 года центрального монумента мемориала советскому солдату в Ржеве, анонсированное губернатором Игорем Руденей, отмечено в еженедельном рейтинге «Губернаторская повестка». Об этом сообщается на сайте фонда «Петербургская политика».

Напомним, идея о создании масштабного мемориала в память о воинах, погибших в наступательных и оборонительных операциях на Ржевско-Вяземском выступе впервые была озвучена в рамках экспедиции «Ржев. Калининский фронт» в 2017 году. Инициативу поддержал Президент России Владимир Путин.

«Тверская область удостоена большой чести стать местом строительства масштабного мемориала советскому солдату. Для нас это большая ответственность. В мае 2020 года должен быть завершён первый этап строительства: открыт центральный монумент, отремонтированы дороги, обустроены съезд с трассы М-9 «Балтия» и площадка для парковки автомобилей», – сообщил губернатор Игорь Руденя.

Второй этап строительства предполагает создание интерактивного музея, выставки военной техники, реконструкцию линии фронта по местам сражений, зону инсталляции, строительство часовни, парковую зону и другие объекты.

Под возведение мемориала выделен земельный участок площадью около 4 га в Ржевском районе, рядом с трассой М-9 «Балтия» и деревней Хорошево. Строительство будет курировать Центральный музей Великой Отечественной войны (Музей Победы). Регион берёт на себя создание инфраструктуры комплекса.

Участие в создании инфраструктуры Ржевского мемориала также примет ПАО «Лукойл». Договорённость об этом достигнута губернатором Игорем Руденей и президентом компании Вагитом Алекперовым 14 февраля на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

На установку Ржевского мемориала собрано уже более 100 млн рублей пожертвований. Сбор средств ведётся на сайте поддержки патриотических проектов Российского военно-исторического общества (РВИО) https://dar.histrf.ru . Также предусмотрено бюджетное финансирование проекта.

Вариант оформления площадки для возложения цветов у подножия Ржевского мемориала советскому солдату в Тверской области определят с помощью общественного голосования. Отдать голос можно будет на сайте мемориала http://rzhev.histrf.ru , Российского военно-исторического общества https://rvio.histrf.ru и сайте История.РФ https://histrf.ru . Пользователи сети смогут выбрать один из вариантов оформления площадки либо предложить свой.

Предполагается, что объект станет новой точкой притяжения туристов. Мемориал планируется включить в существующие туристические маршруты, оборудовать там стоянку для экскурсионных автобусов, установить знаки туристкой навигации.

Рейтинг «Губернаторская повестка» составляется фондом общественных связей «Петербургская политика» совместно «Давыдов.Индекс». В исследовании отражаются ключевые заявления и решения глав регионов за прошедшую неделю.

Михаил Бородов