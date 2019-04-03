Выступления на Первенстве России по фигурному катанию на коньках «Мемориал С.А. Жука» в Твери смогут посмотреть все желающие

14-18 марта в спорткомплексе «Юбилейный» Твери пройдет Первенство России по фигурному катанию на коньках «Мемориал С.А. Жука» среди спортсменов младшего возраста, организованное при поддержке регионального Правительства. Это одно из самых крупных и статусных спортивных состязаний страны по фигурному катанию. Турнир соберет более 100 сильнейших юных фигуристов со всей страны.

Посмотреть выступления смогут все желающие: 16, 17 и 18 марта СК «Юбилейный» будет открыт для всех желающих зрителей. В спорткомплексе в эти дни будет работать площадка детского технопарка «Кванториум».

По мнению Губернатора Тверской области Игоря Рудени, проведение таких значимых мероприятий способствуют популяризации спорта, развитию спортивной жизни Верхневолжья.

Соревнования проводятся среди юношей и девушек по двум возрастным группам: старшая — 2006-2007 года рождения и младшая — 2008 года рождения и моложе. Программа состязаний состоит из трёх видов - элементов (прыжки, каскад прыжков, вращение и дорожка шагов), короткой программы и произвольной программы.

Тверскую область на турнире представит воспитанница Спортивной школы ФФКТО Алина Горбачева. Это право спортсменка завоевала благодаря успешному выступлению на зональном этапе Первенства России, который прошёл в январе в Тульской области. Тверская фигуристка вошла в тройку лучших спортсменок ЦФО. Возможность выступить на первенстве России также есть у юных спортсменов ГБУ СШОР по ледовым видам спорта имени Олимпийского чемпиона Ю.М. Михайлова.

Первенство «Мемориал С.А. Жука» проводится с 2000 года. Победителями и призерами соревнований становились известные фигуристы Елена Радионова, Артур Гачинский, Максим Ковтун, Михаил Коляда, Елизавета Туктамышева, Аделина Сотникова, Анна Погорилая, Евгения Медведева, Полина Цурская, Анна Щербакова и многие другие спортсмены, представляющие Россию на международных турнирах.

Станислав Алексеевич Жук – заслуженный мастер спорта, тренер, многократный чемпион СССР и многократный призер чемпионатов Европы по фигурному катанию. Среди его учеников – Ирина Роднина, Алексей Уланов и Александр Зайцев, Екатерина Гордеева и Сергей Гриньков, Сергей Четверухин, Елена Водорезова, Александр Фадеев. За 20 лет тренерской работы воспитанники Станислава Жука завоевали на чемпионатах мира, Европы и на Олимпийских играх 67 золотых, 34 серебряные и 35 бронзовых медалей.

Пресс-служба Правительства Тверской области