Тверские музеи приглашают продемонстрировать лучшие экскурсии о Великой Отечественной войне

Музеи Тверской области могут принять участие во Всероссийском конкурсе «Лучшая экскурсия о Великой Отечественной войне», организованном Музеем Победы. Творческое состязание проводится в рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

К участию в конкурсе приглашаются сотрудники федеральных, региональных, городских и школьных музеев. Конкурс призван поддержать стандарты качества экскурсионной работы в военно-исторической сфере и способствовать повышению престижа профессии экскурсовода.

Соревнование проводится по двум номинациям – «Музей детям» (экскурсии для школьников) и «Молодежный портал» (программы для тех, кому от 18 до 30 лет). Работы будут оцениваться жюри по нескольким критериям: соблюдение экскурсионной методики, интерактивность и оригинальность, глубина раскрытия темы и другим.

Для участия в конкурсе необходимо до 20 апреля 2019 года направить в адрес музея видеозапись тематической экскурсии.

Награждение победителей состоится 18 мая 2019 года. Лучшие экскурсоводы и музеи получат сертификаты, а видеозаписи экскурсий-победителей будут размещены на сайте Музея Победы.

Подробная информация о конкурсе размещена на сайте https://victorymuseum.ru/

Пресс-служба Правительства Тверской области