Игорь Руденя поздравил ветеранов и жителей Ржевского района с 76-летием освобождения территории от немецко-фашистских захватчиков

3 марта 2019 года отмечается 76-я годовщина освобождения города Ржева и Ржевского района от немецко-фашистских захватчиков. С памятной датой ветеранов и жителей территории поздравил Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«Ржевская битва стала особой страницей Великой Отечественной войны, навсегда вошла в героическую историю страны как символ стойкости, высокого патриотического духа и мужества нашего народа. Присвоение в 2007 году Ржеву почетного звания «Город воинской славы» стало свидетельством признания важной роли этой битвы в исходе войны, данью уважения к подвигу героев-победителей. Благодарю ветеранов и тружеников тыла за мирное небо и будущее, которое вы нам подарили. Сегодня новые поколения жителей города Ржева равняются на вас», – говорится в телеграмме от имени Игоря Рудени.

3 марта в Ржевском районе запланированы памятные мероприятия. В филиале Музея Победы в деревне Хорошево состоится торжественное открытие Аллеи Героев Советского Союза, уроженцев ржевского края. В полдень у обелиска на реке Сишка в Кокошкино пройдет митинг в честь годовщины освобождения Ржевского района от немецко-фашистских захватчиков.

В 1942-1943 годах под Ржевом проходили наступательные и оборонительные операции. Эти сражения сыграли ключевую роль в достижении Красной Армией коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны. На Ржевско-Вяземском выступе советские войска потеряли около 400 тысяч человек убитыми, пропавшими без вести и пленными, общие потери с учётом раненых составили более 1,1 млн человек.

Память воинов, павших под Ржевом, увековечат в мемориале советскому солдату. Инициативу создания монумента в Тверской области поддержал Президент России Владимир Путин. Авторы проекта «Я убит подо Ржевом» – скульптор Андрей Коробцов и архитектор Константин Фомин. Планируется, что мемориал высотой 25 метров будет выполнен в бронзе.

12 ноября 2018 года состоялось открытие закладного камня на месте, где будет установлен мемориал. В мае 2020 года предполагается завершить первый этап строительства: открыть центральный монумент, отремонтировать дороги, обустроить съезд с трассы М-9 «Балтия» и площадку для парковки автомобилей. Второй этап проекта – создание интерактивного музея, выставки военной техники, реконструкцию линии фронта по местам сражений, зону инсталляции, строительство часовни, парковую зону и других объектов.

Участие в создании инфраструктуры Ржевского мемориала примет ПАО «Лукойл». Договорённость об этом достигнута Губернатором Игорем Руденей и президентом компании Вагитом Алекперовым 14 февраля на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

На установку Ржевского мемориала собрано уже более 100 млн рублей пожертвований. Сбор средств ведётся на сайте поддержки патриотических проектов РВИО https://dar.histrf.ru . Также предусмотрено бюджетное финансирование проекта.

С 8 по 21 июня на территории деревни Толстиково Ржевского района, в местах кровопролитных боёв 1941-1943 годов, пройдет Международная поисковая экспедиция «Ржев. Калининский фронт». Лагерь поисковиков будет расположен вблизи будущего мемориала советскому солдату. Всего за три года работы в экспедиции приняли участие 1740 поисковиков из разных регионов страны и ближнего зарубежья. Подняты останки 1096 павших солдат и офицеров. Установлены имена 82 защитников Отечества.

Пресс-служба Правительства Тверской области