Тверских художников приглашают к участию в Международном конкурсе

С 12 по 17 марта в Москве пройдёт Всемирный форум искусств и Международная выставка-конкурс «Арт-География». Участие в мероприятиях могут принять и тверские художники.

Форум и выставка- конкурс – это уникальный творческий проект, направленный на расширение культурного обмена между странами и регионами России в области изобразительного искусства.

Представленные на выставке произведения художников будут одновременно участвовать и в конкурсной программе. Члены жюри – художники, искусствоведы, представители СМИ и известных Арт-галерей из более чем 30 стран мира.

Конкурс проводится по нескольким номинациям: живопись, графика, фотография, скульптура, декоративно-прикладное искусство, текстиль.

В рамках Форума также будут организованы творческие встречи, мастер-классы, конференции.

Приём заявок до 6 марта 2019 года. Подробности на сайте www.artforum.pro/index.php/ru

Пресс-служба Правительства Тверской области