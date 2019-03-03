В Твери пройдёт «Бал цветов»

Праздник цветов, музыки и танца, приуроченный к Международному женскому дню, пройдёт 3 марта в Тверском областном Дворце культуры «Пролетарка».

Принять участие в «Бале цветов» может каждый желающий независимо от возраста, умения танцевать и артистических возможностей. Главное – встроить в свой танцевальный наряд, платье, прическу или аксессуар объединяющий символ праздника – цветок.

Гостей «Бала цветов» ждут выступления артистов, цветочная фотозона, бальные танцы, различные конкурсы. На мероприятии выберут лучшую танцевальную пару, которые станут Королем и Королевой бала. Также запланированы поэтический турнир, конкурс на лучший костюм и многое другое.

«Бал цветов» состоится в 16.00 часов в большом танцевальном зале ДК «Пролетарка».

Пресс-служба Правительства Тверской области