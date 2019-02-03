Жителям Тверской области предлагают поделиться историями о родственниках-фронтовиках

Благотворительный фонд «Воскресение» дал старт Общероссийской патриотической акции «Расскажи историю своих предков». В ходе акции каждый желающий может рассказать историю своих родственников- участников Великой Отечественной войны, а также поделиться фотоснимками из домашнего архива.

Все материалы, собранные в ходе акции, будут размещены в галерее «Дорога памяти» и станут частью историко-мемориального комплекса при Главном Храме Вооружённых Сил РФ. Сделав 1418 шагов, каждый их потомков фронтовиков сможет увидеть фотографии и рассказ о подвиге своего отца, деда или прадеда.

Строительство Главного Храма Вооружённых Сил РФ ведётся на территории парка «Патриот» в Московской области и приурочено к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Реализация проекта была инициирована Министром обороны РФ Сергеем Шойгу при поддержке Президента Владимира Путина и Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Подробности об акции, строительстве Храма и деятельности Фонда можно найти на сайте fondvoskresenie.ru

Пресс-служба Правительства Тверской области