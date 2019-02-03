Тверитяне могут принять участие в строительстве мемориала в Цхинвале

posted by Максим Малахов on сб, 03/02/2019 - 13:14
 
 
Жители Тверской области могут присоединиться к сбору средств на строительство мемориального парка в Южной Осетии. Комплекс будет построен в Цхинвале в память о российских миротворцах,  героически погибших в Южной Осетии в августе 2008 года в ходе грузино-осетинского конфликта.  
Сбор средств на строительство мемориала проводит Международный благотворительный фонд «Верность». Подробности на сайте http://fond-vernost.my1.ru
 
Пресс-служба Правительства Тверской области