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Тверитяне могут принять участие в строительстве мемориала в Цхинвале
posted by Максим Малахов
on сб, 03/02/2019 - 13:14
Жители Тверской области могут присоединиться к сбору средств на строительство мемориального парка в Южной Осетии. Комплекс будет построен в Цхинвале в память о российских миротворцах, героически погибших в Южной Осетии в августе 2008 года в ходе грузино-осетинского конфликта.
Сбор средств на строительство мемориала проводит Международный благотворительный фонд «Верность». Подробности на сайте http://fond-vernost.my1.ru