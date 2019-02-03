В Тверской области в масленичную неделю пройдут фестиваль «Блин с припёком», экскурсии, туры, праздничные программы

4 марта в Тверской области начнутся праздничные мероприятия, посвященные Масленице. Музеи и культурные центры предлагают жителям и гостям Верхневолжья принять участие в интерактивных и развлекательных программах, экскурсиях, мастер-классах, конкурсах.

Расширение календаря событийного туризма – одно из направлений развития отрасли в Тверской области. На заседании Правительства Тверской области, которое 26 февраля провел Губернатор Игорь Руденя, утверждён календарь туристских событий Верхневолжья на 2019 год. В перечень вошли культурные, спортивные и другие массовые мероприятия.

«Календарь туристских событий синхронизирован с традиционными праздниками, с укладом жизни на территории тверского региона, с православным календарём. Сегодня Тверская область является востребованной у туристов. Растёт интерес гостей к событийному, гастрономическому туризму в регионе. Туристическая отрасль - одно из приоритетных направлений развития экономики», - подчеркнул Игорь Руденя.

С 4 по 10 марта в музее-тереме «Торжокских золотошвей» «Птицы счастья» организованы развлекательные мероприятия с русскими народными играми, посещением музея «Золотного шитья» и «Дома Пояса», исторической экскурсией по Торжку, мастер-классом по росписи деревянной свистульки.

В Торжке к 220-летию со дня рождения великого поэта А.С. Пушкина приурочен VI масленичный фестиваль «Блин с припёком». Его главной темой станут сказки Пушкина.

Удалая Масленица пройдет в Кашинском городском округе. Гостям предлагают несколько программ, которые включают экскурсию по Кашину с посещением Воскресенского и Вознесенского соборов, торговых рядов, легендарной скамьи любви на территории Кашинского кремля, Музея каши и многое другое.

В деревне Матино пройдет праздник, гости которого смогут познакомиться с древними обычаями, принять участие блиноболе, сыграть на гуслях, отведать масленичного бездрожжевого домашнего каравая.

Посетителям дома-музея М.И. Калинина в деревне Верхняя Троица предложат угощение «по-деревенски» в избе с печным отоплением, которой насчитывается больше 150 лет. Здесь также откроется выставка «Деревенский стиль».

В селе Замытье Рамешковского района запланирован тур «В Замытье гулянье – с зимушкой прощанье» с экскурсией по селу, посещением старинного восстанавливаемого храма Преображения Господня 1833 года, святого источника Тихвинской иконы Божией Матери.

10 марта в усадьбе Домотканово в деревне Красная Новь Калининского района состоится праздник «Широкая Масленица». В программе – народные игры и забавы, конкурсы, традиционные угощения, сжигание масленичного чучела, катание на лошадях. На празднике выступит фольклорно-этнографический ансамбль «Межа». Ассоциация «Варяжский путь» организует стрельбу из лука, арбалетов, метание копья, битву на мечах в рыцарских доспехах. Также будет работать пейнтбольный тир, пройдёт лазертаг-шоу.

Подробная информация о мероприятиях масленичной недели в Тверской области – на портале welcometver.ru в разделе «Календарь событий».

Пресс-служба Правительства Тверской области