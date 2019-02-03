Тверские суворовцы посетили Музей Победы

Учащиеся Тверского суворовского военного училища посетили Музей Победы. Все они – участники Всеармейской олимпиады по иностранному языку среди кадетов, нахимовцев и воспитанниц пансиона Министерства обороны РФ, которая прошла в Москве.

В этом году в знаниях английского языка состязались 150 воспитанников из 28 образовательных учреждений Министерства обороны РФ. Тема Всеармейской олимпиады: «Великие путешественники и их географические открытия».

Помимо Олимпиады, для её участников была подготовлена и экскурсионная программа, в частности посещение диорам и залов Музея Победы.

Воспитанники увидели 3D-фильм «Дорога к Победе», а на куполе в Зале Славы благодаря технологии 3D-mapping за 10 минут перед детьми «ожили» 1418 дней Великой Отечественной войны.

Пресс-служба Правительства Тверской области