Молодёжь Тверской области приглашают принять участие в конкурсе «Моя законотворческая инициатива»

Молодёжь, образовательные и научные организации Тверской области приглашают принять участие во Всероссийском конкурсе «Моя законотворческая инициатива». Тематика конкурсных работ в этом году — государственное строительство и конституционные права граждан, экономическая политика, социальная политика, образование, наука, здравоохранение и культура, бюджетное, налоговое, финансовое законодательство, оборона и безопасность, молодёжная политика, энергетическая политика, региональное законодательство.

С условиями участия в конкурсе и подачи заявок можно ознакомиться на сайтах www.nauka21.com или www.integraciya.org . Весенняя сессия подачи заявок — до 26 апреля, осенняя — до 20 сентября.

На первом этапе конкурса будут определены лауреаты заочного тура. Итоговое очное соревнование победителей заочного тура — Всероссийский молодёжный форум, где участники выступят с защитой своих работ перед жюри. Победители очного этапа получат высшие награды конкурса – золотые знаки отличия «Депутатский резерв». Также предусмотрены награды «за успехи в научно-исследовательской работе студентов», «За успехи в научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся», «За лучшую научную студенческую работу», «За творческий вклад в науку, культуру и образование России».

Конкурс проводится общественной организацией «Национальная система развития научной, творческой и инновационной деятельности молодёжи России «Интеграция» при содействии федеральных органов исполнительной власти, ведущих вузов страны. Проект нацелен на содействие развитию правовой культуры в молодёжной среде, привлечение молодёжи к государственному управлению посредством участия в законотворческой деятельности, подготовку кадрового резерва.

В 13-м конкурсе «Моя законотворческая инициатива», который прошёл осенью 2018 года, приняли участие более 1200 соискателей и научных руководителей, представляющих 375 организаций из 69 субъектов РФ. По итогам конкурса издана книга – сборник тезисов конкурсных работ, который направлен в Государственную Думу и федеральные органы исполнительной власти.

Пресс-служба Правительства Тверской области