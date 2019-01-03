Тверская область станет пилотной площадкой для реализации проекта по установке интеллектуальной системы учета в электроэнергетике

В Тверской области будут применять умные приборы учёта потребления электричества. Для реализации пилотного проекта в регионе выбраны пять муниципалитетов. Тема обсуждалась на встрече Губернатора Игоря Рудени с заместителем генерального директора - директором по экономике и финансам АО «Концерн Росэнергоатом» Сергеем Мигалиным.

Тестирование проекта пройдет в Калининском, Конаковском, Кимрском, Зубцовском районах, Осташковском городском округе Тверской области.

«Мы проанализируем, в каких муниципальных образованиях у нас большое количество потерь на электросетях, и тогда эту систему можно будет распространить на всю область. Для нас это будет серьёзным шагом в работе по уменьшению энергопотерь», - подчеркнул Губернатор Игорь Руденя.

В Верхневолжье запустить проект планируется в конце 2019 года. Зона покрытия - более 30 тысяч абонентов. Использование умных приборов учёта позволит населению в автоматическом режиме передавать показания электросчетчиков, платить только за фактически потребленные объемы, выбирать наиболее выгодные тарифы на основе анализа потребления электроэнергии, получать информацию об отключениях и перебоях на сетях. Предполагается, что проект после успешной апробации в Тверской области может быть растиражирован в другие регионы страны.

В настоящее время в Верхневолжье введется активная работа по модернизации электросетевого комплекса. В 2018 году в Тверской области прошли масштабные учения энергетиков, после которых количество технологических нарушений на электросетях сократилось в два раза, в три раза уменьшилось время устранения аварийных отключений. Кроме того, реализуется целевая программа повышения надёжности электроснабжения потребителей Тверской области на 2018-2019 годы с общим объёмом финансирования 5 млрд рублей.

Внедрение современных цифровых методов и интеллектуального учета в электроэнергетике было главной темой круглого стола на Российском инвестиционном форуме-2019, который провел Министр энергетики РФ Александр Новак при участии Губернатора Игоря Рудени, где глава региона внес ряд предложений по формированию современного, высокоэффективного электросетевого комплекса.

Кроме того, на встрече обсуждались вопросы по размещению на безвозмездной основе части информационных систем Правительства Тверской области в центре обработки данных «Калининский» (ЦОД) – головном в сети дата-центров «Менделеев». Проект реализуется Концерном «Росэнергоатом» вблизи Калининской атомной электростанции. В настоящий момент завершена первая очередь строительства масштабного проекта.

Справочно: Первая очередь ЦОД включает до 4800 серверных стоек с проектной мощностью потребления электроэнергии от 6 кВт в расчете на одну стойку. Подведенная мощность первых секций ЦОД – 48 МВт. В перспективе запланировано наращивание мощности до 80 МВт. Общая площадь трех новых зданий дата-центра составляет 38000 квадратных метров. Соседство с КАЭС обеспечивает дата-центру независимый, бесперебойный и мощный источник энергоснабжения.

«Менделеев» – это первый центр обработки данных Концерна «Росэнергоатом» в партнерстве с ПАО «Ростелеком» в рамках реализации Государственной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

Пресс-служба Правительства Тверской области