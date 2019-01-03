Стартовал прием заявок на участие в Международной поисковой экспедиции «Ржев. Калининский фронт»

Начался прием заявок на участие в 2019 году в Международной поисковой экспедиции «Ржев. Калининский фронт». Ежегодная Вахта Памяти пройдет с 8 по 21 июня на территории деревни Толстиково Ржевского района, в местах кровопролитных боёв 1941-1943 годов. Лагерь поисковиков будет расположен вблизи будущего мемориала советскому солдату, инициативу возведения которого в Тверской области поддержал Президент России Владимир Путин.

В экспедиции «Ржев. Калининский фронт» могут принять участие группы поисковых отрядов из регионов России и ближнего зарубежья. Также рассматриваются индивидуальные заявки. В 2019 году полевой лагерь сможет принять 500 человек – учёных, специалистов полевого и архивного поиска, волонтеров.

«Участники экспедиции проводят большую поисковую работу, делятся знаниями и опытом в сфере архивных изысканий, военной археологии и антропологии. Все это позволяет увековечить имена ранее неизвестных героев, отдать им воинские почести, рассказать потомкам о подвиге предков», – считает Губернатор Тверской области Игоря Рудени.

В 2019 году на площадке экспедиции продолжится внедрение в работу компьютерных технологий и новейших достижений в области исторической науки. Кроме того, по итогам Вахты Памяти лучшие поисковые отряды будут премированы металлоискателями.

Для зачисления в списки экспедиции «Ржев. Калининский фронт» до 11 марта необходимо направить предварительную заявку на участие, до 15 апреля – подтверждающую. Формы заявок и положение об экспедиции размещены на сайте Российского военно-исторического общества. По всем вопросам можно обращаться по телефону: +7(495) 648-18-12, доб. 5142 и на е-mail: aep@rvio.org

Всего за три года работы в экспедиции приняли участие 1740 поисковиков из разных регионов страны и ближнего зарубежья. Подняты останки 1096 павших солдат и офицеров. Установлены имена 82 защитников Отечества.

Во время Великой Отечественной войны в Ржевском районе шли ожесточённые бои. В 1942-1943 годах в наступательных и оборонительных операциях Ржевско-Вяземского выступа советские войска потеряли около 400 тысяч человек убитыми, пропавшими без вести и пленными. С учётом раненых общие потери составили более 1,1 млн человек. Эти сражения сыграли ключевую роль в достижении Красной Армией коренного перелома в ходе войны. В 2007 году Ржеву присвоено почётное звание «Город воинской славы».

Память воинов, павших под Ржевом, увековечат в мемориале советскому солдату по проекту «Я убит подо Ржевом» скульптора Андрея Коробцова и архитектора Андрея Фомина. Планируется, что скульптура высотой 25 метров будет выполнена в бронзе.

В мае 2020 года будет завершен первый этап строительства: открыт центральный монумент, отремонтированы дороги, обустроены съезд с трассы М-9 «Балтия» и площадка для парковки автомобилей. Второй этап предполагает создание интерактивного музея, выставки военной техники, реконструкцию линии фронта по местам сражений, зону инсталляции, строительство часовни, парковую зону и другие объекты.

Участие в создании инфраструктуры Ржевского мемориала примет ПАО «Лукойл». Договорённость об этом достигнута Губернатором Игорем Руденей и президентом компании Вагитом Алекперовым 14 февраля на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

На установку Ржевского мемориала собрано уже более 100 млн рублей пожертвований. Сбор средств ведётся на сайте поддержки патриотических проектов РВИО https://dar.histrf.ru . Также предусмотрено бюджетное финансирование проекта.

12 ноября 2018 года состоялось открытие закладного камня на месте, где будет установлен мемориал.

Пресс-служба Правительства Тверской области