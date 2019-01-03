Игорь Руденя обсудил развитие инвестпроектов с представителями иностранных компаний, работающих в Тверской области

1 марта Губернатор Игорь Руденя провёл в Правительстве Тверской области встречу с представителями иностранных компаний, работающих на территории Верхневолжья. В числе участников были руководители ЗАО «Хамильтон Стандард-Наука», ООО «Парок», «Шелл Нефть», «Паулиг Рус», OZON.ru, «ДКС-Развитие», «Джейбил», «СКФ Тверь», «Гематек» и других предприятий. Обсуждалось развитие сотрудничества, реализация новых инвестпроектов, господдержка бизнеса.

«В Тверской области реализуется ряд программ поддержки бизнеса, в том числе по кредитованию, выдаче государственных гарантий. В этом году планируется запустить в полном объёме региональный Фонд развития промышленности, продолжается программа по развитию монотерриторий. В Твери идёт работа по созданию новых государственных технопарков «Боровлёво» и «Эммаусс», ведётся подготовка к реализации инфраструктурных проектов «Тверь Сити» и «Тверь Экспо», — отметил Игорь Руденя.

В числе наиболее значимых вопросов для инвесторов — развитие инфраструктуры на уже действующих, а также перспективных промышленных площадках. В частности, представители компаний «СКФ», «Паулиг Рус», «Фодеско-МАК» обратились с просьбой оказать содействие в повышении транспортной доступности, качества водоснабжения и водоотведения, газоснабжения на территории промзоны «Боровлёво-2».

Губернатор дал поручение обеспечить постановку дороги на территории промзоны на баланс дорожного фонда региона, что позволит обеспечить её качественный ремонт и содержание. Вопросы водоснабжения и водоотведения планируется решить за счёт строительства сетей на площадке «Боровлёво-3», которые будут рассчитаны и на подключение предприятий «Боровлёво-2». Закольцовка газовых сетей в посёлке им. Крупской позволит увеличить параметры газоснабжения резидентов площадки.

Игорь Руденя подчеркнул: региональная власть готова оказывать поддержку инвесторам по созданию необходимой инфраструктуры. Предложения бизнеса будут учтены при формировании инвестиционных программ Тверской области в сфере газификации, электроэнергетики, тепло- и водоснабжения, дорожного хозяйства.

Ещё один актуальный вопрос — расширение производственных площадок на территории Твери. Для развития ряда инвестпроектов необходим актуализированный генплан города.

Особое внимание необходимо уделить повышению доступности мер господдержки для бизнеса, акцентировал глава региона. В 2017 году в Тверской области был создан Фонд развития промышленности. В настоящее время федеральный и региональные фонды предоставляют предприятиям займы под 1%, 3% и 5% годовых в соотношении 70% (федеральные средства) на 30% (средства регионов). Размер займов — от 20 до 100 млн рублей. В 2019 году заём в 20 млн рублей по этой программе предоставлен компании «ДКС» на закупку оборудования для увеличения объёмов производства импортозамещающей продукции.

На встрече также обсуждалась проблема нехватки кадров. Представители отрасли фармацевтического производства отметили недостаток специалистов с высшим образованием, другие компании — дефицит сотрудников рабочих профессий.

По мнению Игоря Рудени, решать первый вопрос необходимо во взаимодействии с Тверским государственным медицинским университетом. Компания «ФармКонцепт» выразила готовность организовать совместные программы стажировок для молодых специалистов.

Такую же модель работы готовы внедрять и другие промышленные предприятия. В частности, представители «ДКС» рассказали, что готовы организовать на своей площадке обучение работе на современном производственным оборудовании для специалистов среднего звена. Подход показал свою эффективность на примере Тверского вагоностроительного завода: там работает класс практического обучения, где занимаются студенты выпускных курсов колледжей, которые в дальнейшем планируют трудоустроиться на предприятие.

Создание производственно-образовательных кластеров — метод, который внедряется в Тверской области в рамках программы по развитию системы профессионального образования. Всего предлагается организовать 10 кластеров по разным отраслям. Предприятия будут принимать участие в профориентационной работе, организации практики и стажировок, наставничестве, формировании контрольных цифр приёма в колледжи и вузы в соответствии с потребностями экономики.

Пресс-служба Правительства Тверской области