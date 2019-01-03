Тверской вагоностроительный завод начал испытания новых вагонов для Федеральной пассажирской компании

ОАО «Тверской вагоностроительный завод», входящий в состав АО «Трансмашхолдинг», проводит испытания купейных вагонов нового модельного ряда, выпуск которых предусмотрен договором между ТВЗ и АО «Федеральная пассажирская компания», подписанным на Российском инвестиционном форуме-2019 в Сочи.

Долгосрочный договор разработан в соответствии с поручением Президента РФ Владимира Путина, распоряжением Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева и решениями Минтранса России, а также с учетом проекта стратегии развития АО «ФПК» до 2030 года. Всего с 2019 по 2025 годы будет построено и передано заказчику 3730 вагонов, сумма контракта – 237 млрд рублей без НДС. Первые поставки запланированы в текущем году.

«Это уникальное соглашение, которое является крупнейшим в истории Тверского вагоностроительного завода, означает уверенную работу предприятия в течение ближайших 10 лет. Для нас это большая ответственность, с которой тверские вагоностроители справятся с учетом традиций, истории завода», – отметил Губернатор Игорь Руденя по итогам подписания соглашения на площадке РИФ.

Масштабное внедрение вагонов нового модельного ряда, включающего СВ, купейные, некупейные и штабные вагоны, позволит существенно повысить качество услуг в системе дальних пассажирских перевозок.

В конструкции используются герметизированные межвагонные переходы, которые позволяют создать в поезде единый микроклимат и значительно снизить уровень шума. В купе устанавливаются индивидуальные сейфы с электронными замками. Впервые в вагонах массовой серии оборудуются душевые кабины, а также сервисные зоны, предусматривающие возможность размещения вендинговых автоматов, пурифайеров для питьевой воды и кофе-поинтов. Новый подвижной состав также отличается более высокой энергоэффективностью и экономичностью в эксплуатации.

Первыми в новом модельном ряду вагонов стали купейные. До запуска в серийное производство им предстоит пройти комплекс испытаний, которые проводятся с участием специалистов Тверского института вагоностроения, Всероссийского научно-исследовательского института железнодорожной гигиены, Испытательного центра взаимодействия экипажа и пути железных дорог непосредственно на заводе, а также на специализированных испытательных полигонах ОАО «РЖД».

Пресс-служба Правительства Тверской области