В Тверской области в два раза увеличилось число поручительств за малый и средний бизнес

С начала 2019 года Фондом содействия предпринимательству Тверской области предоставлено 14 поручительств за субъекты малого и среднего бизнеса по кредитным договорам на сумму 67 млн рублей. Этот показатель возрос в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Сумма привлеченных кредитов составила 182 млн рублей.

В 2019 году на обеспечение льготного кредитования малого и среднего бизнеса Тверской области по линии Фонда содействия предпринимательству будет направлено свыше 211 млн рублей из регионального и федерального бюджетов, что позволит привлечь в экономику региона около 1,5 млрд рублей. Средства выделены в рамках нацпроекта «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

«В рамках нацпроекта «Малый бизнес и поддержка предпринимательской инициативы» перед нами стоят серьезные задачи. В ближайшие годы мы должны увеличить количество субъектов бизнеса практически на 5 тысяч – это означает создание 35 тысяч новых рабочих мест. Докапитализация Фонда содействия предпринимательству позволит увеличить количество предоставляемых займов и поручительств для среднего и малого бизнеса», – считает Губернатор Игорь Руденя.

С начала года, по информации Фонда, заметно активизировался бизнес не только в областном центре, но и в муниципальных образованиях региона. Доля предпринимателей в городах и районах области получивших господдержку в начале 2018 года была на уровне 3%, с начала этого года уже 19%.

Кроме того, с 2019 года увеличился предельно максимальный объем займа с 3 млн рублей до 5 млн руб.

Справочно: Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства создан в 2008 году. Некоммерческая организация предоставляет микрозаймы малому и среднему бизнесу, а также поручительство при получении кредитов.

В 2017 году на базе Фонда создан Центр поддержки предпринимательства. Подразделение консультирует начинающих предпринимателей и жителей региона, которые хотят открыть своё дело, обеспечивает участие субъектов малого и среднего бизнеса в выставках, семинарах, форумах, бизнес-миссиях.

Всего за время существования Фонда предоставлено 1190 займов и 755 поручительств на общую сумму свыше 2,9 млрд рублей. Это позволило обеспечить приток кредитного финансирования в малое и среднее предпринимательство Тверской области в объёме более 5,6 млрд рублей.

По уровню гарантийной поддержки бизнеса Фонд на протяжении двух лет находится в тройке лидеров ЦФО, уступая лишь аналогичным организациям в Москве и Московской области. Согласно оценке «Корпорации МСП» Фонд входит в ТОП-10 гарантийных организаций с высоким уровнем финансовой устойчивости.

Пресс-служба Правительства Тверской области