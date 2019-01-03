ДОГОВОР ОФЕРТЫ С ТСАХ

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА

о заключении договора на оказание услуг по обращению

с твердыми коммунальными отходами

на территории Тверской области

Общие положения

Настоящий договор в соответствии со ст. 24.7 Федерального закона от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», ст. 426 и п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации является публичной офертой и содержит все условия договора по оказанию услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Общество с ограниченной ответственностью «Тверьспецавтохозяйство», именуемое в дальнейшем «региональный оператор», в лице генерального директора Чурового Павла Михайловича, действующего на основании Устава, заключит договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с любым собственником твердых коммунальных отходов на территории Тверской области (далее - Потребитель), принявшим настоящую публичную оферту в соответствии с ее условиями.

Настоящая публичная оферта вступает в силу с момента её опубликования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте регионального оператора по адресу: http://www.tcax.ru, а также в печатном средстве массовой информации: газета «Тверская жизнь».

Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Тверской области осуществляется региональным оператором с 01 января 2019 г.

Основанием принятия потребителем условий настоящей публичной оферты (акцепт) является совершение со стороны потребителя действий, свидетельствующих о намерении присоединиться к настоящей публичной оферте, в том числе: заключение с региональным оператором договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, путем подписания потребителем 2-х экз. договора в офисе регионального оператора, перечисление потребителем денежных средств за оказанные услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами на расчетный счет регионального оператора и иные действия, свидетельствующие о фактическом пользовании услугой регионального оператора.

При этом все вышеуказанные способы принятия потребителем условий публичной оферты являются юридически равнозначными и влекут за собой одинаковые юридические последствия.

Региональный оператор вправе в любое время по своему усмотрению изменить условия настоящей публичной оферты или отозвать ее. В случае изменения условий или отзыва региональным оператором публичной оферты, изменения или отзыв вступают в силу с момента опубликования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте регионального оператора по адресу: http://www.tcax.ru, а также в печатном средстве массовой информации: газета «Тверская жизнь», если иной срок не указан региональным оператором при таком размещении.

Настоящая публичная оферта является официальным предложением и содержит все существенные условия договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Предмет договора По договору на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами региональный оператор обязуется принимать твердые коммунальные отходы в объеме и в месте, которые определены в настоящем договоре, и обеспечивать их транспортирование, обработку, обезвреживание, захоронение в соответствии с законодательством Российской Федерации, а потребитель обязуется оплачивать услуги регионального оператора по цене, определенной в пределах утвержденного в установленном порядке единого тарифа на услугу регионального оператора. Объем твердых коммунальных отходов, места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов, в том числе крупногабаритных отходов, и периодичность вывоза твердых коммунальных отходов, а также информация о размещении мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и подъездных путей к ним (за исключением жилых домов) определяются согласно приложению к настоящему договору. Способ складирования твердых коммунальных отходов - ____________________________

_________________________________________________________________________________________

(мусоропроводы и мусороприемные камеры, в контейнеры, бункеры, расположенные на контейнерных площадках, в пакеты или другие емкости (указать какие), предоставленные региональным оператором, - указать нужное)

в том числе крупногабаритных отходов - _________________________________________________

_________________________________________________________________________________________.

(в бункеры, расположенные на контейнерных площадках, на специальных площадках складирования крупногабаритных отходов - указать нужное)

Дата начала оказания услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами 1 января 2019 г.

Сроки и порядок оплаты по договору

Под расчетным периодом по настоящему договору понимается один календарный месяц. Оплата услуг по настоящему договору осуществляется по цене, определенной в пределах утвержденного в установленном порядке единого тарифа на услугу регионального оператора: _________________________________________.

(размер оплаты указывается региональным оператором)

Потребитель (за исключением потребителей в многоквартирных домах и жилых домах) оплачивает услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами до 10-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором была оказана услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Потребитель в многоквартирном доме или жилом доме оплачивает коммунальную услугу по оказанию услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации.

Сверка расчетов по настоящему договору проводится между региональным оператором и потребителем не реже чем один раз в год по инициативе одной из сторон путем составления и подписания сторонами соответствующего акта.

Сторона, инициирующая проведение сверки расчетов, составляет и направляет другой стороне подписанный акт сверки расчетов в 2 экземплярах любым доступным способом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет"), позволяющим подтвердить получение такого уведомления адресатом. Другая сторона обязана подписать акт сверки расчетов в течение 3 рабочих дней со дня его получения или представить мотивированный отказ от его подписания с направлением своего варианта акта сверки расчетов.

В случае неполучения ответа в течение 10 рабочих дней со дня направления стороне акта сверки расчетов, направленный акт считается согласованным и подписанным обеими сторонами.

Права и обязанности сторон

Региональный оператор обязан:

а) принимать твердые коммунальные отходы в объеме и в месте, которые определены в приложении к настоящему договору;

б) обеспечивать транспортирование, обработку, обезвреживание, захоронение принятых твердых коммунальных отходов в соответствии с законодательством Российской Федерации;

в) предоставлять потребителю информацию в соответствии со стандартами раскрытия информации в области обращения с твердыми коммунальными отходами в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

г) отвечать на жалобы и обращения потребителей по вопросам, связанным с исполнением настоящего договора, в течение срока, установленного законодательством Российской Федерации для рассмотрения обращений граждан;

д) принимать необходимые меры по своевременной замене поврежденных контейнеров, принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании, в порядке и сроки, которые установлены законодательством субъекта Российской Федерации.

Региональный оператор имеет право:

а) осуществлять контроль за учетом объема и (или) массы принятых твердых коммунальных отходов;

б) инициировать проведение сверки расчетов по настоящему договору.

13. Потребитель обязан:

а) осуществлять складирование твердых коммунальных отходов в местах накопления твердых коммунальных отходов, определенных договором на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами;

б) обеспечивать учет объема и (или) массы твердых коммунальных отходов в соответствии с Правилами коммерческого учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2016 г. N 505 "Об утверждении Правил коммерческого учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов";

в) производить оплату по настоящему договору в порядке, размере и сроки, которые определены настоящим договором;

г) обеспечивать складирование твердых коммунальных отходов в контейнеры или иные места в соответствии с приложением к настоящему договору;

д) не допускать повреждения контейнеров, сжигания твердых коммунальных отходов в контейнерах, а также на контейнерных площадках, складирования в контейнерах запрещенных отходов и предметов;

е) назначить лицо, ответственное за взаимодействие с региональным оператором по вопросам исполнения настоящего договора;

ж) уведомить регионального оператора любым доступным способом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет"), позволяющим подтвердить его получение адресатом, о переходе прав на объекты потребителя, указанные в настоящем договоре, к новому собственнику.

Потребитель имеет право:

а) получать от регионального оператора информацию об изменении установленных тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами;

б) инициировать проведение сверки расчетов по настоящему договору.

Порядок осуществления учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов

Стороны согласились производить учет объема и (или) массы твердых коммунальных отходов в соответствии с Правилами коммерческого учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2016 г. N 505 "Об утверждении Правил коммерческого учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов", следующим способом: _______________________________________________

_________________________________________________________________________________________.

(расчетным путем исходя из нормативов накопления твердых коммунальных отходов, количества и объема контейнеров для складирования твердых коммунальных отходов или исходя из массы твердых коммунальных отходов - нужное указать)

Порядок фиксации нарушений по договору

В случае нарушения региональным оператором обязательств по настоящему договору потребитель с участием представителя регионального оператора составляет акт о нарушении региональным оператором обязательств по договору и вручает его представителю регионального оператора. При неявке представителя регионального оператора потребитель составляет указанный акт в присутствии не менее чем 2 незаинтересованных лиц или с использованием фото- и (или) видеофиксации и в течение 3 рабочих дней направляет акт региональному оператору с требованием устранить выявленные нарушения в течение разумного срока, определенного потребителем.

Региональный оператор в течение 3 рабочих дней со дня получения акта подписывает его и направляет потребителю. В случае несогласия с содержанием акта региональный оператор вправе написать возражение на акт с мотивированным указанием причин своего несогласия и направить такое возражение потребителю в течение 3 рабочих дней со дня получения акта.

В случае невозможности устранения нарушений в сроки, предложенные потребителем, региональный оператор предлагает иные сроки для устранения выявленных нарушений.

В случае если региональный оператор не направил подписанный акт или возражения на акт в течение 3 рабочих дней со дня получения акта, такой акт считается согласованным и подписанным региональным оператором. В случае получения возражений регионального оператора потребитель обязан рассмотреть возражения и в случае согласия с возражениями внести соответствующие изменения в акт. Акт должен содержать:

а) сведения о заявителе (наименование, местонахождение, адрес);

б) сведения об объекте (объектах), на котором образуются твердые коммунальные отходы, в отношении которого возникли разногласия (полное наименование, местонахождение, правомочие на объект (объекты), которым обладает сторона, направившая акт);

в) сведения о нарушении соответствующих пунктов договора;

г) другие сведения по усмотрению стороны, в том числе материалы фото- и видеосъемки.

Потребитель направляет копию акта о нарушении региональным оператором обязательств по договору в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

Ответственность сторон

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения потребителем обязательств по оплате настоящего договора региональный оператор вправе потребовать от потребителя уплаты неустойки в размере 1/130 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, установленной на день предъявления соответствующего требования, от суммы задолженности за каждый день просрочки. За нарушение правил обращения с твердыми коммунальными отходами в части складирования твердых коммунальных отходов вне мест накопления таких отходов, определенных настоящим договором, потребитель несет административную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Обстоятельства непреодолимой силы

Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

При этом срок исполнения обязательств по настоящему договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства, а также последствиям, вызванным этими обстоятельствами.

Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана предпринять все необходимые действия для извещения другой стороны любыми доступными способами без промедления, не позднее 24 часов с момента наступления обстоятельств непреодолимой силы, о наступлении указанных обстоятельств. Извещение должно содержать данные о времени наступления и характере указанных обстоятельств.

Сторона должна также без промедления, не позднее 24 часов с момента прекращения обстоятельств непреодолимой силы, известить об этом другую сторону.

Действие договора

Настоящий договор заключается на срок ____________________________.

(указывается срок)

Настоящий договор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, если за один месяц до окончания срока его действия ни одна из сторон не заявит о его прекращении или изменении либо о заключении нового договора на иных условиях. Настоящий договор может быть расторгнут до окончания срока его действия по соглашению сторон.

Прочие условия

Все изменения, которые вносятся в настоящий договор, считаются действительными, если они оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными на то лицами и заверены печатями обеих сторон (при их наличии). В случае изменения наименования, местонахождения или банковских реквизитов сторона обязана уведомить об этом другую сторону в письменной форме в течение 5 рабочих дней со дня таких изменений любыми доступными способами, позволяющими подтвердить получение такого уведомления адресатом. При исполнении настоящего договора стороны обязуются руководствоваться законодательством Российской Федерации, в том числе положениями Федерального закона "Об отходах производства и потребления" и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Приложение к настоящему договору является его неотъемлемой частью.

Приложение

к типовому договору на оказание

услуг по обращению с твердыми

коммунальными отходами

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРЕДМЕТУ ДОГОВОРА

I. Объем и место накопления твердых коммунальных отходов

N п/п Наименование объекта Место (площадка) накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) Место (площадка) накопления крупногабаритных отходов (КГО) Наименование, количество и объем емкостей для накопления отходов Периодичность вывоза ТКО/КГО Объем принимаемых отходов (в месяц)

II. Информация в графическом виде о размещении мест накопления твердых коммунальных отходов и подъездных путей к ним (за исключением жилых домов)