ДОГОВОР ОФЕРТЫ С ТСАХ

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ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
о заключении договора на оказание услуг по обращению
с твердыми коммунальными отходами
на территории Тверской области
Общие положения
Настоящий договор в соответствии со ст. 24.7 Федерального закона от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», ст. 426 и п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации является публичной офертой и содержит все условия договора по оказанию услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами.
Общество с ограниченной ответственностью «Тверьспецавтохозяйство», именуемое в дальнейшем «региональный оператор», в лице генерального директора Чурового Павла Михайловича, действующего на основании Устава, заключит договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с любым собственником твердых коммунальных отходов на территории Тверской области (далее - Потребитель), принявшим настоящую публичную оферту в соответствии с ее условиями.
Настоящая публичная оферта вступает в силу с момента её опубликования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте регионального оператора по адресу: http://www.tcax.ru, а также в печатном средстве массовой информации: газета «Тверская жизнь».
Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Тверской области осуществляется региональным оператором с 01 января 2019 г.
Основанием принятия потребителем условий настоящей публичной оферты (акцепт) является совершение со стороны потребителя действий, свидетельствующих о намерении присоединиться к настоящей публичной оферте, в том числе: заключение с региональным оператором договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, путем подписания потребителем 2-х экз. договора в офисе регионального оператора, перечисление потребителем денежных средств за оказанные услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами на расчетный счет регионального оператора и иные действия, свидетельствующие о фактическом пользовании услугой регионального оператора.
При этом все вышеуказанные способы принятия потребителем условий публичной оферты являются юридически равнозначными и влекут за собой одинаковые юридические последствия.
Региональный оператор вправе в любое время по своему усмотрению изменить условия настоящей публичной оферты или отозвать ее. В случае изменения условий или отзыва региональным оператором публичной оферты, изменения или отзыв вступают в силу с момента опубликования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте регионального оператора по адресу: http://www.tcax.ru, а также в печатном средстве массовой информации: газета «Тверская жизнь», если иной срок не указан региональным оператором при таком размещении.
Настоящая публичная оферта является официальным предложением и содержит все существенные условия договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами.
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(мусоропроводы и мусороприемные камеры, в контейнеры, бункеры, расположенные на контейнерных площадках, в пакеты или другие емкости (указать какие), предоставленные региональным оператором, - указать нужное)
в том числе крупногабаритных отходов - _________________________________________________
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(в бункеры, расположенные на контейнерных площадках, на специальных площадках складирования крупногабаритных отходов - указать нужное)
(размер оплаты указывается региональным оператором)
Потребитель в многоквартирном доме или жилом доме оплачивает коммунальную услугу по оказанию услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации.
Сторона, инициирующая проведение сверки расчетов, составляет и направляет другой стороне подписанный акт сверки расчетов в 2 экземплярах любым доступным способом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет"), позволяющим подтвердить получение такого уведомления адресатом. Другая сторона обязана подписать акт сверки расчетов в течение 3 рабочих дней со дня его получения или представить мотивированный отказ от его подписания с направлением своего варианта акта сверки расчетов.
В случае неполучения ответа в течение 10 рабочих дней со дня направления стороне акта сверки расчетов, направленный акт считается согласованным и подписанным обеими сторонами.
а) принимать твердые коммунальные отходы в объеме и в месте, которые определены в приложении к настоящему договору;
б) обеспечивать транспортирование, обработку, обезвреживание, захоронение принятых твердых коммунальных отходов в соответствии с законодательством Российской Федерации;
в) предоставлять потребителю информацию в соответствии со стандартами раскрытия информации в области обращения с твердыми коммунальными отходами в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
г) отвечать на жалобы и обращения потребителей по вопросам, связанным с исполнением настоящего договора, в течение срока, установленного законодательством Российской Федерации для рассмотрения обращений граждан;
д) принимать необходимые меры по своевременной замене поврежденных контейнеров, принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании, в порядке и сроки, которые установлены законодательством субъекта Российской Федерации.
а) осуществлять контроль за учетом объема и (или) массы принятых твердых коммунальных отходов;
б) инициировать проведение сверки расчетов по настоящему договору.
13. Потребитель обязан:
а) осуществлять складирование твердых коммунальных отходов в местах накопления твердых коммунальных отходов, определенных договором на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами;
б) обеспечивать учет объема и (или) массы твердых коммунальных отходов в соответствии с Правилами коммерческого учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2016 г. N 505 "Об утверждении Правил коммерческого учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов";
в) производить оплату по настоящему договору в порядке, размере и сроки, которые определены настоящим договором;
г) обеспечивать складирование твердых коммунальных отходов в контейнеры или иные места в соответствии с приложением к настоящему договору;
д) не допускать повреждения контейнеров, сжигания твердых коммунальных отходов в контейнерах, а также на контейнерных площадках, складирования в контейнерах запрещенных отходов и предметов;
е) назначить лицо, ответственное за взаимодействие с региональным оператором по вопросам исполнения настоящего договора;
ж) уведомить регионального оператора любым доступным способом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет"), позволяющим подтвердить его получение адресатом, о переходе прав на объекты потребителя, указанные в настоящем договоре, к новому собственнику.
а) получать от регионального оператора информацию об изменении установленных тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами;
б) инициировать проведение сверки расчетов по настоящему договору.
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(расчетным путем исходя из нормативов накопления твердых коммунальных отходов, количества и объема контейнеров для складирования твердых коммунальных отходов или исходя из массы твердых коммунальных отходов - нужное указать)
Региональный оператор в течение 3 рабочих дней со дня получения акта подписывает его и направляет потребителю. В случае несогласия с содержанием акта региональный оператор вправе написать возражение на акт с мотивированным указанием причин своего несогласия и направить такое возражение потребителю в течение 3 рабочих дней со дня получения акта.
В случае невозможности устранения нарушений в сроки, предложенные потребителем, региональный оператор предлагает иные сроки для устранения выявленных нарушений.
а) сведения о заявителе (наименование, местонахождение, адрес);
б) сведения об объекте (объектах), на котором образуются твердые коммунальные отходы, в отношении которого возникли разногласия (полное наименование, местонахождение, правомочие на объект (объекты), которым обладает сторона, направившая акт);
в) сведения о нарушении соответствующих пунктов договора;
г) другие сведения по усмотрению стороны, в том числе материалы фото- и видеосъемки.
При этом срок исполнения обязательств по настоящему договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства, а также последствиям, вызванным этими обстоятельствами.
Сторона должна также без промедления, не позднее 24 часов с момента прекращения обстоятельств непреодолимой силы, известить об этом другую сторону.
(указывается срок)
Приложение
к типовому договору на оказание
услуг по обращению с твердыми
коммунальными отходами
ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРЕДМЕТУ ДОГОВОРА
I. Объем и место накопления твердых коммунальных отходов
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N п/п
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Наименование объекта
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Место (площадка) накопления твердых коммунальных отходов (ТКО)
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Место (площадка) накопления крупногабаритных отходов (КГО)
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Наименование, количество и объем емкостей для накопления отходов
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Периодичность вывоза ТКО/КГО
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Объем принимаемых отходов
(в месяц)
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II. Информация в графическом виде о размещении мест накопления твердых коммунальных отходов и подъездных путей к ним (за исключением жилых домов)