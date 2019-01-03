ЛУЧШИЕ УЧИТЕЛЯ ГОДА

Конкурс профессионального педагогического мастерства проходит у нас давно, у него богатые традиции и наработанная годами практика. И решение жюри под председательством заместителя главы администрации по социальной политике Аггюль Бородиной присуждать в этом году одно первое и три вторых места всем четырем финалистам стало приятным дополнением к уже сформировавшимся канонам проведения этого замечательного праздника районного образования. Об этом во вступительном слове перед началом финального торжества сказала начальник управления образования администрации Конаковского района и руководитель оргкомитета муниципального этапа конкурса «Учитель года-2019» Ольга Булгакова.

Муниципальный тур состоял из нескольких этапов-испытаний: «Урок в чужом классе с самоанализом», «Интернет-ресурс», «Я – учитель», «Образовательный проект» и так далее. Педагоги собирались на методический семинар, писали сочинение-эссе и предоставляли жюри ссылки на сайты, где были размещены методические наработки педагогов. Было и такое мероприятие, как «Круглый стол образовательных политиков».

Не углубляясь в подробности всего этого, можно сказать, что учителей оценивали далеко не за внешние данные и способность связно рассказать о себе на финальной церемонии награждения. К моменту ее проведения жюри уже в принципе все было понятно.

Покуда вертится земля,

Нам всем нужны учителя,

Чтоб все тропинки и пути

Нам в жизни помогли найти.

Спасибо вам, что есть вы на земле,

Что выбрали нелегкое призванье,

Учитель – это яркий луч во мгле,

Который осветит дорогу к знанью.

С этих добрых слов началась церемония закрытия конкурса. И про каждого из четырех педагогов были показаны видеоролики об их работе, а затем ведущая ДК «Современник» Ольга Гулеева по очереди стала задавать финалистам интересные вопросы, надеясь получить интересные ответы.

Первой на сцену вышла Наталия Валерьевна Поляница, учитель физической культуры школы № 2 г. Конаково. Она окончила Московскую государственную академию физической культуры по специальности преподавателя физической культуры и спорта, имеет ученую степень кандидата педагогических наук. Стаж педагогической работы 18 лет. Её увлечение – спортивный туризм.

Затем немного о себе рассказала Оксана Александровна Захарова, учитель географии школы № 2 поселка Новозавидовский. У нее стаж педагогической работы - 20 лет, она окончила Тверской государственный университет. Интересно, что увлечение у нее такое же, как у ее соперницы: с детьми она очень любит ходить в походы.

Светлана Валентиновна Ёлкина работает учителем начальных классов в Мокшинской средней школе сельского поселения «Завидово». Ее стаж педагогической работы – целых 39 лет! Она окончила Новгородский государственный педагогический институт имени Ярослава Мудрого по специальности «учитель русского языка и литературы». В ее жизни есть прекрасное, истинно женское увлечение - цветоводство.

И завершила «дефиле педагогов» Анна Алексеевна Новикова, учитель географии школы поселка Козлово. За ее плечами - Московский государственный университет и стаж педагогической работы – 4 года. Можно сказать, она пока еще молодой специалист. Но очень перспективный: ведь не зря ее выбрали в участники, и она прошла строгий отбор как внутри школы, так и на муниципальном уровне. Посудите сами, она «географ» и владеет английским и китайским языками! Круг ее интересов широк – путешествия и иностранные языки, вязание, шитье и даже рисование!

Объявить решение жюри на сцену вышла начальник управления образования Ольга Булгакова. Три вторых места, грамоты, подарки от профсоюза всем конкурсантам и сертификаты на 30 тысяч рублей вручаются О.А.Захаровой, С.В.Ёлкиной и А.А.Новиковой. И педагогом, получившим звание «Учитель года России-2019», становится Наталия Поляница! Ей вручается сертификат на 60 тысяч рублей и почетное право от имени всех наших педагогов защищать честь Конаковского района на региональном этапе конкурса в Твери!

Свершилось важное событие для нашего района. Организаторы искренне благодарят всех, кто принял участие в конкурсе: зрителей за поддержку, а администрацию школы № 9 и лично директора Ирину Бубнову - за помощь в организации финала конкурса, предоставившего уютный зал для столь позитивного праздника. Но это еще не все благодарности. Ведь была еще и культурная программа, которую на пороге долгожданного женского праздника 8 Марта подарили всем образцовый коллектив «Наш стиль» Центра внешкольной работы г. Конаково под руководством Людмилы Сосуновой, а также солист (и, кстати, педагог музыки) Борис Кейля из села Селихово.

Случилась на конкурсе и своего рода «вишенка на торте» - выступление столичного саксофониста Владимира Подаюрова, который подарил несколько минут очарования, исполнив джазовые композиции Фрэнка Синатра и Гленна Миллера. Прекрасный праздник закончился на этой позитивной ноте. Еще раз поздравляем финалистов и победителя!

Полный фоторепортаж с конкурса (100 фото) вы можете посмотреть в группах газеты «Заря» в соцсетях «В Контакте и «Одноклассники».

ПОЗДРАВЛЯЕМ, НАТАЛИЯ ВАЛЕРЬЕВНА!



В среду в актовом зале Конаковской средней школы № 9 прошел финал муниципального этапа Всероссийского конкурса «УЧИТЕЛЬ ГОДА-2019».

В финал вышли 4 претендента: это Н.В.Поляница, учитель физической культуры и спорта Конаковской средней школы № 2, О.А.Захарова, учитель географии школы № 2 п. Новозавидовский, С.В.Ёлкина, учитель начальных классов Мокшинской средней школы, и А.А.Новикова, учитель географии средней школы п. Козлово.

Учредителями муниципального этапа конкурса является администрация Конаковского района, его целями и задачами – повышение социального статуса и профессионализма работников образования, усиление их общественной поддержки, выявление талантливых педагогов, их поддержка и поощрение, повышение престижа учительской профессии, расширение диапазона общения творчески работающих учителей, пополнение банка данных о новаторском педагогическом опыте. Каждый из четырех финалистов уже стал победителем в первом туре, который проводился внутри самого образовательного учреждения. Муниципальный тур проходил с 1 по 27 февраля и его итогом стало торжественное представление и оглашение решения жюри.

В этом году жюри решило, что из четырех финалистов трое занимают почетные вторые места, а первое место, конечно же, должно быть одно. Поэтому все четверо замечательных педагогов – уже победители. Ну а самому-самому, кто будет представлять Конаковский район и защищать его честь на региональном этапе, присвоен титул «Учитель года Конаковского района-2019». И в этом году им стала Наталия Валерьевна ПОЛЯНИЦА!

От всей души поздравляем Наталию Валерьевну со столь значимой победой и желаем ей дальнейших успехов в ее нелегком труде!



Максим МАЛАХОВ.

Фото автора.