На прошлой неделе вся страна отмечала самый мужской праздник в году

Впрочем, почему только мужской? Ведь в Вооруженных силах служат не только одни лишь мужчины. Да и со времен СССР, когда праздник назывался День Советской армии и Военно-морского флота, его значение стало шире с тех пор, как его переименовали в День защитника Отечества. В этот день вспоминают те славные истории нашего государства, когда его защитники стеной встали на пути у недружелюбных сил, пытавшихся за счет нас решать свои территориальные и ресурсные проблемы. Не вышло. Не выйдет и впредь! И перефразируя известную фразу основателя государства, в котором родился этот праздник, говорим: всякое государство лишь тогда чего-нибудь стоит, когда оно умеет защищаться.

И в канун Дня защитника Отечества 21 февраля в районном Дворце культуры «Современник» прошел театрализованный концерт, который назывался «Связь поколений». С праздником всех тех, кто по призванию, долгу и чести хранит безопасность нашей страны, поздравил глава Конаковского района Олег Лобановский. В зале – офицеры, ветераны, сотрудники силовых служб и ведомств, молодежь и люди средних лет. Эстафету поздравлений подхватил председатель Собрания депутатов Конаковского района и секретарь местного отделения «Единой России» Дмитрий Щурин. В зале на почетном месте находился «самый главный ветеран» - полный кавалер ордена Славы Иван Андреевич Рулев.

Районный Дворец культуры «Современник» продолжает радовать своих зрителей прекрасно организованными праздниками. Вот и к 23 февраля руководство и творческие коллективы ДК подготовили яркое и берущее за душу театрализованное представление «Связь поколений», приуроченное к Дню защитника Отечества.

Всех гостей праздника встречали мальчишки-казачата из клуба «Станица». В фойе играл духовой оркестр «Наше время». Рядом расположилась милитари-фотозона с фанерным самолетиком и символикой праздника. Тут же можно было сфотографироваться вместе с юными девушками в форме барабанщиц. Большое скопление народа наблюдалось у очередной фотоэкспозиции выставки проекта нашей газеты «Конаково. Век двадцатый» с восстановленными черно-белыми фотоснимками 70-80-х годов. Сцена в зале была украшена соответствующими тематике празднества декорациями.

Под звуки фанфар на сцену вышел глава Конаковского района Олег ЛОБАНОВСКИЙ. В своем приветственном слове он сказал:

- Этому празднику исполнился 101 год. Именно в 1918 году в боях рождалась армия нового типа - Красная армия, которая в дальнейшем, в ходе многочисленных сражений, покрыла себя неувядаемой славой. Мы помним годы Великой Отечественной, недавно мы отмечали День воина-интернационалиста. Все это – наша история. И в сегодняшние дни значимость прошедших событий не может быть преуменьшена: ведь настоящее произрастает из нашего прошлого. От всей души хочу поздравить наших ветеранов и всех тех, кто по долгу службы защищает наше Отечество от посягательств врага с нашим праздником!

Слова главы продолжил председатель Собрания депутатов Конаковского района Дмитрий ЩУРИН:

- Главное в таких праздниках – помнить о прошлом и не дать забыть о нем подрастающему поколению. Ведь преемственность – это очень важно. Именно благодаря преемственности поколений чтятся традиции и приобретается исторический опыт. От всего сердца поздравляю всех защитников Отечества с праздником и желаю мощи и процветания нашему государству, мира и благополучия людям.

Концертные и сценические номера были проникнуты силой духа и силой оружия российской армии, силой земли русской и ее народа. Поэтому начался концерт с прекрасных песен «От Волги до Енисея» и «Россия-матушка» в исполнении вокального ансамбля «Русская душа» ДК «Cовременник». Ну а потом на сцену вышел известный тверской певец участник шоу «Голос» Александр Евдокимов! Его сменили актеры театра танца «Дебют» со своей проникновенной композицией «А зори здесь тихие». Прекрасны были юные участники и участницы хореографической студии «Мэри Дэнс», которые исполнили «Случайный вальс». И, конечно, немало аплодисментов сорвал казачий хор «Станица» со своими «Мальчишками» и «Смуглянкой». Казачью тематику продолжил солист Селиховского ДК Борис Кейля. Он спел песни «Шел казак на побывку домой» и «Казачью». Прекрасны были выступления танцевального ансамбля «Наш стиль» и юной солистки с гуслями Ани Кувшиновой.

Театральную часть концерта представил детский театр «Компот» Ольги Гулеевой. Они разыграли несколько сценок «На уроке», «В музее» и т.д., в которых показали, как важно знать и помнить наше прошлое. В процессе повествования вспомнили о наших ветеранах - полном кавалере ордена Славы Иване Андреевиче РУЛЕВЕ и бабушке Дениса Стребина, Татьяне Константиновне БЕЛОВОЙ. Денис погиб в Чечне при исполнении воинского долга и его именем названа Конаковская средняя школа № 1. Несмотря на преклонный возраст, они тоже были в зале, и от имени молодежи им были вручены букеты цветов!

Затаив дыхание, зал, особенно юные зрители, слушали выступление начальника конаковской пожарной части № 15 Эрика МИНАСЯНА. Можно сказать, что этот человек сегодня стал героем нашего времени. Он победил в конкурсе «Человек года-2018» в номинации «Честь и долг», и его замечательные слова о том, как важно в наше время любить свою страну и быть готовым ее защищать, очень удачно легли в общую канву праздника.

Что называется, до слез пробрало выступление вокального дуэта Татьяны Темеровой и Марии Балашовой. «Офицерские жены» в их исполнении звучали так, что зал замер… А чего стоило выступление поэтессы Юлианы Малышевой, нашей очаровательной землячки, которая сейчас творит и живет в Твери. Ее прекрасные стихи берут за живое... Ну и замечательным финалом прозвучало выступление концертного хора хоровой школы мальчиков и юношей г. Конаково. Они исполнили «Снегирей» Юрия Антонова и еще две песни. А потом на фоне всех вышедших на сцену участников концерта тверской солист Александр Евдокимов спел «Я бы хотел пролететь над всей Россией» и «Родина моя». На этой замечательной патриотической ноте и закончился праздничный концерт.

Кирилл НОВИКОВ.

Фото: М. Малахов.