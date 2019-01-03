НАРОДНАЯ РЫБАЛКА ПРИГЛАШАЕТ ВСЕХ В КОНАКОВСКИЙ РАЙОН!

Уже через 8 дней на территории загородного отеля «Конаково Ривер-клаб» пройдет интереснейшее событие - «Народная рыбалка-2019». Во время веселых масленичных гуляний организаторы приглашают всех на праздник. Посоревноваться в ловле рыбы может любой желающий. Главный приз, как и в прошлые разы, - автомобиль! Гостей праздника, помимо подледной ловли, ждет празднование Широкой Масленицы! Проводим зиму весело и активно!

Бесплатная доставка жителей города к месту проведения «Народной рыбалки» - от станции Конаково ГРЭС до места проведения фестиваля каждый час с 8.00 и до окончания мероприятия. Автомобилистам обеспечивается бесплатная парковка на 1000 машин. Регистрация всех желающих начнется с 8 часов и закончится в 9.45. В 10.00 – торжественное открытие.

Будут работать следующие площадки: детский надувной городок, масленичные забавы: ледяной столб, масленичные лыжи, бои подушками на бревне, загон с поросятами и петухами, блины на сковородах с длинными ручками на костре, «Город мастеров»: кузнечное дело, гончарное мастерство, чеканка монет, детская анимация (интерактивы и конкурсы), скоморохи и ростовые куклы, выступление фольклорных коллективов, катание на лошадях и санях, сноукайтинг и тюбинговая горка.

С 10 часов начнется детский рыболовный турнир «Золотая рыбка», каждый ребёнок в возрасте до 14 лет получит подарок и «золотую» медаль «Народная рыбалка».

В 13.00 - взвешивание уловов и подведение итогов. В 13.30 будут объявлены финалисты фестиваля «Народная рыбалка-2019», а потом состоится традиционный и очень зрелищный «Конкурс бурильщиков». В 14.40 ожидается начало выступления звезды российской эстрады АЛЕНЫ АПИНОЙ! И в 15.30 начнется торжественная церемония награждения победителей фестиваля, а затем – вертолетное шоу от Российской федерации вертолетного спорта и сжигание Масленицы.