ТУРИЗМ – ЭТО СЕРЬЕЗНО

И если мы сами не будем его развивать, за нас

это сделают другие. Но не на территории нашего района.



Развитие туризма - одно из приоритетных направлений работы правительства Тверской области. В регионе принята отраслевая программа на 2018-2023 годы, ключевыми задачами которой определены рост туристического потока и создание современной туристской инфраструктуры.

«Наши основные сегменты - активный и культурный туризм, паломнический, гастрономический. Все ключевые показатели должны быть оцифрованы. Это касается не только роста туристического потока, но и динамики доходов региона от привлечения туристов, развития индустрии гостеприимства через увеличение количества гостиниц, маршрутов, сервисных зон», - отметил губернатор Игорь Руденя.



Хотим мы этого или нет, процесс развития туристической отрасли уже идет. Почему Конаковский район не должен остаться в стороне от «эры туризма», каким путём идёт развитие туризма в нашем районе, что можно предложить гостям района - об этом и не только наш разговор с заместителем главы администрации Конаковского района по развитию территории Александром Слепышевым. Следует отметить, что тема сырного фестиваля в Конаковском районе волнует многих жителей, поэтому разговор будет обстоятельным. Так как печатная площадь не позволяет разместить все интервью в одном номере, у него будет продолжение.

«Развитие событийного туризма – одна из приоритетных задач в индустрии гостеприимства Тверской области. Интересные мероприятия в туристической жизни региона позволяют повысить статус территории, привлечь новых гостей», – считает губернатор Игорь Руденя. Александр Викторович, почему в Конаковском районе решили развивать именно событийный туризм?

- Событие – важнейший мотивирующий фактор в туризме, который заметно влияет на развитие территории в целом. Значимость ежегодных событий в сфере туризма оказывает особо сильное воздействие на конкурентоспособность туристской дестинации. Событийный туризм как вид туризма закрепился в туриндустрии несколько лет назад, что повлекло последующий впечатляющий рост данного сектора. Отличительной чертой продвижения событийного туризма в современных условиях экономики впечатлений является организация событий. Эксперты отмечают, что ни одна территория не будет привлекательной для туристов без событий, которые сделают ее узнаваемой. Туристское событие – это инструмент формирования имиджа территории, обеспечивающий в большей степени информационные эффекты, узнаваемость территории, лояльность.

Сырный фестиваль посетило огромное количество людей всех возрастов



- Что это даст району в экономическом плане?

- Мероприятия событийного туризма имеют большое экономическое значение. В период их проведения активизируется деятельность всех объектов туристской индустрии. Потребительский спрос значительно превышает предложение. Наблюдается возрождение местных культурных традиций, обычаев, развитие народного творчества. Развитие туризма через налоги способствует пополнению доходной части бюджета, что стимулирует в рамках реализации социальных программ повышение уровня и качества жизни и платежеспособного спроса населения. Одновременно с этим увеличиваются инвестиционные ресурсы отрасли, и «туризм развивает туризм». Посредством экономического развития туризма решается еще ряд важных социальных задач. Туристская сфера становится крупнейшим работодателем, создавая новые рабочие места, как в собственной инфраструктуре, так и в других отраслях национальной экономики через мультипликативный эффект.

Объясню, как это работает. Создание туристического потока на территорию создаёт огромный спрос на услуги индустрии гостеприимства, это даёт сигнал инвесторам на создание объектов туристической инфраструктуры (гостиницы, объекты показа, аквапарки, зоны отдыха и др.), реализация инвестиционных проектов даёт территории новые рабочие места, налоговые отчисления. Наличие налоговых доходов позволит территории развиваться, повышать комфортность проживания, создавать новые активности и события, тем самым ещё больше увеличивать турпоток и интерес инвесторов к Конаковскому району. Здесь очень важно осознать необходимость перехода от экономики выживания к экономике развития. Сегодня администрация вынуждена из года в год решать текущие проблемы в условиях дефицитного бюджета, и это как порочный круг, одно решаешь, другое обостряется. Единственный путь вырваться из этого порочного круга - создание дополнительных источников налоговых доходов, то есть новых высокооплачиваемых рабочих мест. Развитие туристической отрасли - наш путь.

Конаковский район занимает выгодное географическое положение на пересечении федеральной и внутренних транспортных путей: железнодорожных, автомобильных, водных. Живописные места, красоты Иваньковского водохранилища, река Волга и множество малых рек, лесов, богатство природы, наличие памятников русской культуры – все это привлекает к нам многочисленных туристов. С районом связаны имена многих исторических деятелей культуры и науки.

Фестиваль стоило посетить хотя бы для того,

чтобы увидеть и попробовать столько сыра в одном месте!



- Почему на территории Конаковского района был организован именно сырный фестиваль?

- Многим территориям для развития событийного туризма порой приходится придумывать идею. Но не нашему району. Почему сыр? А вы знаете свою историю? Знаете ли вы, что в 1866 году в России открылась первая сыродельная артель, и не где-нибудь, а у нас! В Конаковском районе, Тверской области, тогда еще Корчевском уезде Тверской губернии. А открыл ее Николай Верещагин, брат знаменитого художника-баталиста Василия Верещагина. Николай Верещагин – это уникальная личность того времени, но, к сожалению, несправедливо забытая. Это именно его стараниями родилась в России молочная отрасль. Конаковская земля - родина отечественного сыроделия, и мы этим гордимся. Надо сказать, сырная тема поддержана губернатором. «Тверская область исторически являлась одним из лидеров сыроварения в России. Сейчас мы активно создаем условия для возрождения этой отрасли», – отмечает губернатор Игорь Руденя. И вот родилась идея. В России много гастрономических мероприятий на тему сыра, но в основном они имеют концепцию ярмарки. А мы решили организовать праздник сыра на исторической родине сыроделия России.

- Идея понятна. С чего начали?

- Был разработан проект муниципальной программы «Развитие туризма в Конаковском районе» на 2018-2022 годы, в соответствии с Конституцией Российской Федерации, статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, федеральным законом №131-ФЗ от 6 октября 2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Конаковского района Тверской области № 439 от 31 августа 2017 г. «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ, формировании, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ МО «Конаковский район» Тверской области, руководствуясь Уставом МО «Конаковский район» Тверской области, проект муниципальной программы «Развитие туризма в Конаковском районе» на 2018-2022 с 6 по 10 октября 2017 года прошел процедуру общественных обсуждений.

Открытие фестиваля стало настоящим большим праздником



- Как о фестивале информировали жителей?

- Проект программы был размещен на официальном сайте МО «Конаковский район»: http://konakovoregion.ru, в государственной автоматизированной информационной системе «Управление» http://gasu.gov.ru

- Где размещены результаты общественных слушаний?

- Результаты общественного обсуждения «СВОД замечаний и (или) предложений, поступивших в рамках проведения общественного обсуждения муниципальной программы муниципального образования «Конаковский район Тверской области» «Развитие туризма в Конаковском районе» на 2018-2022 годы» опубликованы на официальном сайте МО «Конаковский район» 19 октября 2017 года. Муниципальная программа была утверждена постановлением администрации Конаковского района Тверской области № 669 от 22 ноября 2017 года.

- Муниципальная программа прошла общественные слушания. Что было дальше?

- Одним из мероприятий муниципальной программы обозначено предоставление субсидий юридическим лицам для организации мероприятий, направленных на продвижение туристского потенциала Конаковского района. В целях реализации программы развития туризма в Конаковском районе постановлением администрации Конаковского района № 143 от 27 февраля 2018 г. утвержден Порядок предоставления субсидий юридическим лицам для организации мероприятий, направленных на продвижение туристского потенциала Конаковского района (далее Порядок).

На основании решения Комиссии от 2 марта 2018 года объявлен конкурс по отбору кандидатов на предоставление субсидии для организации мероприятий, направленных на развитие туристского потенциала Конаковского района. Информация о проведении конкурса была размещена на официальном сайте МО «Конаковский район» 5 марта 2018 года, а также в № 9 от 7 марта 2018 года общественно-политической газеты «Заря».

На фестивале был установлен рекорд приготовления самого большого фондю, занесенный

в книгу рекордов России



- Кто принял участие в конкурсе заявок?

- На конкурс была подана одна заявка. Проведена проверка представленных документов. Все документы соответствовали требованиям Порядка. Решением Комиссии от 23марта 2018 года принято решение о выдаче субсидии из бюджета Конаковского района. Заключено Соглашение № 62/1-АКР (далее Соглашение) о предоставлении из бюджета Конаковского района субсидии на финансовое обеспечение затрат в связи с организацией мероприятий, направленных на продвижение туристского потенциала Конаковского района от 6 апреля 2018 года.

- Правильно ли я понимаю, что организацией фестиваля должен заниматься получатель субсидии?

- Не только. Стоит заметить, что фестиваль является муниципальным. В качестве партнеров и организаторов фестиваля выступили администрация Конаковского района, ООО «Компания Продвижение» и Event-отель «Конаково Ривер-Клаб». Получилась синергия бизнеса и власти.

- Какие цели преследовали организаторы сырного фестиваля?

- Целей много. В первую очередь, это:

- продвижение туристического потенциала и формирование положительного имиджа Тверской области и Конаковского района;

- развитие событийного туризма: туры выходного дня, создание флагманского мероприятия Конаковского района, приуроченного к открытию летнего туристического сезона;

- развитие туристической инфраструктуры Конаковского района;

- интеграция события в туриндустрию территории: привлечение и взаимодействие с игроками туриндустрии: ТИЦ, туроператоры, агенты;

- привлечение инвесторов в сферу туризма в Конаковском районе ;

- возвращение к истокам сыроварения: Конаково - родина отечественного сыроделия, основатель сыроварения Николай Верещагин;

- презентация сырной продукции российских производителей как альтернатива западным аналогам в условиях санкций, обмен опытом и популяризация потребления сыра.

Беседовала

Ирина ТРЕТЬЯКОВА.

(Подробнее о задачах сырного фестиваля, о том, какие нюансы возникали при его организации и о перспективах как фестиваля, так и всей туристической деятельности на территории Конаковского район, мы расскажем в интервью с А. Слепышевым в следующем номере).