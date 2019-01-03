В Тверской области планируют добавить света культурным и историческим объектам

В рамках рабочей поездки Губернатор Игорь Руденя побывал на Лихославльском заводе «Светотехника». Глава региона посетил музей, созданный на заводе, ознакомился с работой производства.

Неделю назад на предприятии, которое является крупнейшим работодателем в районе, был открыт новый литейный комплекс.

Проект по расширению производства реализован в рамках федеральной госпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности». Введение в эксплуатацию нового автоматизированного комплекса литья алюминия под давлением, а также станка плазменной резки позволит существенно увеличить производство энергосберегающих светодиодных осветительных приборов.

Отвечая на вопросы журналистов по итогам посещения предприятия, глава региона отметил, что с руководством и акционерами завода в рамках частно - государственного партнёрства обсуждается возможность реализации проекта по повышению уровня освещения муниципальных образований Тверской области.

«В рамках проекта планируется обеспечить подсветку ключевых зданий в муниципалитетах, центральных площадей, памятников героям Великой Отечественной войны, храмов. Надеюсь, что программа, рассчитанная на несколько лет, начнёт реализовываться со следующего года», - отметил Игорь Руденя.

Ранее вопросы развития предприятия и сотрудничества с регионом обсуждались на встрече Игоря Рудени с президентом Международной светотехнической корпорации «Боос лайтинг групп» Георгием Боосом, в состав которой входит «Светотехника». По словам Георгия Бооса, инвестиции в «Светотехнику» составили более 3,5 млрд рублей.

Справочно: «Светотехника» – завод полного производственного цикла, где задействовано более 500 единиц технологического оборудования. Предприятие специализируется на выпуске приборов для освещения улиц, дорог, парков, микрорайонов, объектов ЖКХ, пассажирских вагонов, энергосберегающих светильников с датчиками движения и других видах световых изделий. Продукция завода известна по всей стране, в том числе эксплуатируется в Московском Кремле и Олимпийском парке в Сочи.

Пресс-служба Правительства Тверской области