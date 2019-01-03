Правительство Тверской области окажет поддержку одному из ведущих предприятий Лихославльского района

Правительство Тверской области готово поддержать дальнейшее развитие ООО «Мармеладная сказка». Об этом сообщил Губернатор Игорь Руденя в ходе рабочей поездки в Лихославльский район 28 февраля. В программу поездки вошло посещение предприятия и музея. «Мармеладная сказка» заявила о реализации инвестиционных проектов по строительству кондитерской фабрики и гостинично-туристического комплекса. Предполагается вложить более 230 млн рублей, создать около 300 рабочих мест.

«Предприятие «Мармеладная сказка» — это активный участник программы по развитию туризма в Тверской области. Очень много людей приезжают посмотреть, как делается мармелад. Мы приняли решение о строительстве дороги к новому подразделению предприятия, а также примем участие в строительстве гостиницы для туристов. Это важно для развития туристической и экономической привлекательности района», — отметил Игорь Руденя.

Строительство дороги к новой фабрике «Мармеладная сказка» включено в региональную программу дорожных работ на 2019 год.

ООО «Мармеладная сказка» более 13 лет работает на рынке кондитерской продукции. Предприятие – победитель выставок и конкурсов качества: World Food, 100 лучших товаров, Здоровое питание и других.

В 2019 году в Тверской области расширяется поддержка промышленных производств, малого и среднего бизнеса. Региональный Фонд развития промышленности начал предоставление льготных займов. В областном бюджете в 2019 году на эти цели предусмотрено 48,3 млн рублей, что позволит привлечь 112 млн рублей из федерального Фонда. От предприятий подано 16 заявок, одна из них, на 20 млн рублей для АО «Диэлектрические кабельные системы», уже согласована.

В регионе создаётся единый центр поддержки малого и среднего предпринимательства «Мой бизнес». Он объединит всю инфраструктуру поддержки: предоставление льготных займов, инвестиций, лизинг, содействие в экспорте, услуги МФЦ и другие направления. На создание Центра Тверской области из федерального бюджета предусмотрено 72,7 млн рублей.

Кроме того, областной Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства получил дополнительно свыше 200 млн рублей. Это позволит увеличить количество займов и поручительств для предпринимателей, привлечь в экономику региона около 1,5 млрд рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области