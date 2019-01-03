Игорь Руденя: основные направления работы для Лихославльского района — дороги, сфера ЖКХ, строительство социальных объектов

28 февраля Губернатор Игорь Руденя провёл встречу с общественностью Лихославльского района во время рабочего визита в муниципалитет. Обсуждались вопросы инфраструктурного развития территорий. Ранее в ходе поездки Игоря Руденя возложил цветы к Обелиску Победы, пообщался с ветеранским активом, провёл личный приём граждан и совещание с главами поселений, посетил школу №1, детский сад «Ладушки», больницу, МФЦ.

«Основные направления для Лихославльского района – это ремонт дорог, наведение порядка в системе ЖКХ, передача электросетей под управление компании «МРСК Центра», строительство новых социальных объектов — детского сада, школ, физкультурно-оздоровительного комплекса», — отметил Игорь Руденя, отвечая на вопросы журналистов после встречи.

В текущем году в муниципалитете активно будут реализовываться программы по ремонту дорог, замене оконных блоков в школах, установке уличных спортивных тренажёров, добавил Игорь Руденя.

Жители Калашниково обратились с просьбой о содействии в проведении ремонта путепровода над линией железной дороги. Губернатор дал поручение провести необходимую подготовку для того, чтобы начать приводить объект в порядок. Ещё одно поручение – проработать вопрос о возможности модернизации системы водоотведения в посёлке.

Вопрос о ремонте дороги, ведущей к селу Ильинское, задали местные жители. По информации регионального Министерства транспорта, на грунтовой дороге запланировано обустройство асфальтобетонного покрытия. В 2019 году будет разработана проектно-сметная документация по объекту.

На встрече обсуждалось развитие системы здравоохранения в районе. В частности, жители Калашниково высказали предложение открыть в посёлке подразделение службы скорой помощи. Поручение решить вопрос Игорь Руденя дал областному Министерству здравоохранения.

Также поднимался вопрос модернизации линий уличного освещения в сельских населённых пунктах. По мнению Игоря Рудени, к его решению можно привлечь лихославльское предприятие «Светотехника».

Пресс-служба Правительства Тверской области