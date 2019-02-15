К 2020 году в Лихославльском районе газифицируют порядка 600 домов

28 февраля в ходе рабочей поездки в Лихославльский район Губернатор Игорь Руденя провёл личный приём граждан. Жительница Лихославля Наталья Громова обратилась с вопросом газификации деревень Пекши, Челновка, Лисьи Горы и Домантово.

«Проектом предусмотрена газификация этих населённых пунктов. Строительство межпоселкового газопровода высокого давления от Лихославля до деревни Пекши планируется выполнить в 2019 году в рамках адресной инвестиционной программы Тверской области. Завершить работы и газифицировать деревни в планах к 2020 году», - сказал Губернатор Игорь Руденя.

На монтаж газопровода протяжённостью 9 км в региональном бюджете заложено свыше 14,8 млн рублей при софинансировании из местной казны в 3,7 млн рублей. В настоящее время проводится электронный аукцион по выбору подрядчика.

Также предусмотрена установка газорегуляторного пункта в деревне Пекши для снижения давления газа и подачи к жилой застройке, монтаж кранов для последующего подключения деревень Лисьи Горы, Челновка, Домантово. В целом реализация проекта обеспечит возможность газификации для домов более чем 600 жителей. Кроме того, от данного участка планирует подключение сельхозпредприятие АО «Диадар». Это позволит реализовать инвестпроект, который предполагает строительство цеха по глубокой переработке зерновых культур с созданием порядка 50 рабочих мест.

Пресс-служба Правительства Тверской области

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