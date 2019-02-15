Состоялась торжественная церемония награждения победителей областной олимпиады по избирательному законодательству

Областная олимпиада старшеклассников общеобразовательных организаций

Тверской области по избирательному законодательству в 2018/2019 учебном году

завершена. 28 февраля во Всероссийском лагере информационных технологий

«КомпьютериЯ» состоялась торжественная церемония награждения ее призеров и

победителей.

Подведению итогов накануне предшествовала командная интеллектуальная

профильная игра, состоящая из различных заданий в несколько туров. С

педагогами и руководителями команд председатель избирательной комиссии

Тверской области Валентина Дронова провела круглый стол, посвященный

вопросам подготовки школьников к участию в мероприятиях для молодых и

будущих избирателей, проводимых Центральной избирательной комиссией и

избирательной комиссией Тверской области.

По итогам выполнения индивидуальных заданий у школьников была

возможность провести «работу над ошибками»; участники, набравшие равное

количество баллов, прошли итоговое испытание, позволившее выявить

победителей.

Итоги двухдневного олимпийского марафона на торжественной церемонии

награждения победителей подвел заместитель председателя избирательной

комиссии Тверской области Максим Туманов. Максим Александрович отметил,

что все ребята продемонстрировали высокий уровень знаний избирательного

законодательства, кому-то для победы не хватило всего одного-двух призовых

баллов.

Среди учащихся 9-х классов призовые места распределились следующим

образом:

Первое место – Волкова Екатерина, учащаяся Старицкой СОШ, г. Старица.

Второе место – Герасимова Виктория, ученица Удомельской СОШ № 1

имени А.С. Попова.

Третье место – Шкварова Елена, учащаяся Кувшиновской СОШ № 2 г.

Кувшиново.

Список победителей олимпиады среди учащихся 10-х классов:

Первое место – Королёва Карина, учащаяся СОШ № 2 Торопецкого района.

Второе место – Березина Арина, ученица МОУ СШ № 2 пос. Селижарово.

Третье место – Малязина Мария, учащаяся СОШ № 9 Сонковского района

Тверской области.

Среди учащихся 11 классов победителями признаны:

Первое место -– Бурыгин Илья, Сандовская СОШ.

Второе место - Колбасова Анна, МОУ Фировская СОШ.

Третье место – Кротова Анастасия, учащаяся Лихославльской СОШ, г.

Лихославль.

Всем призерам и победителям вручены заслуженные награды – дипломы и

призы от избирательной комиссии Тверской области.

Пресс-служба избирательной комиссии