В интернете пройдёт голосование по оформлению площадки у подножия Ржевского мемориала советскому солдату

Вариант оформления площадки для возложения цветов у подножия Ржевского мемориала советскому солдату в Тверской области определят с помощью общественного голосования. Отдать голос можно будет на сайте мемориала http://rzhev.histrf.ru , Российского военно-исторического общества https://rvio.histrf.ru и сайте История.РФ https://histrf.ru . Пользователи сети смогут выбрать один из вариантов оформления площадки либо предложить свой.

Идея о создании масштабного мемориала в память о воинах, погибших в наступательных и оборонительных операциях на Ржевско-Вяземском выступе впервые была озвучена в рамках экспедиции «Ржев. Калининский фронт» в 2017 году. Инициативу поддержал Президент России Владимир Путин.

«Тверская область удостоена большой чести стать местом строительства масштабного мемориала советскому солдату. Для нас это большая ответственность. В мае 2020 года должен быть завершён первый этап строительства: открыт центральный монумент, отремонтированы дороги, обустроены съезд с трассы М-9 «Балтия» и площадка для парковки автомобилей», — отметил Губернатор Игорь Руденя на совещании в региональном Правительстве, посвящённом теме.

Второй этап строительства предполагает создание интерактивного музея, выставки военной техники, реконструкцию линии фронта по местам сражений, зону инсталляции, строительство часовни, парковую зону и другие объекты.

Под возведение мемориала выделен земельный участок площадью около 4 га в Ржевском районе, рядом с трассой М-9 «Балтия» и деревней Хорошево. Строительство будет курировать Центральный музей Великой Отечественной войны (Музей Победы). Регион берёт на себя обустройство инфраструктуры комплекса. На площадке уже началась подготовка к строительным работам.

Участие в создании инфраструктуры Ржевского мемориала примет ПАО «Лукойл». Договорённость об этом достигнута Губернатором Игорем Руденей и президентом компании Вагитом Алекперовым 14 февраля на Российском инвестиционном форуме в Сочи. Между Правительством Тверской области и ПАО «Лукойл» подписано соглашение о сотрудничестве.

На установку Ржевского мемориала собрано уже более 100,4 млн рублей пожертвований. Сбор средств ведётся на сайте поддержки патриотических проектов Российского военно-исторического общества (РВИО) https://dar.histrf.ru . Также предусмотрено бюджетное финансирование проекта.

Предполагается, что объект станет новой точкой притяжения туристов. Мемориал планируется включить в существующие туристические маршруты, оборудовать там стоянку для экскурсионных автобусов, установить знаки туристкой навигации.

Справочно: По итогам творческого конкурса мемориал будет возведён по проекту «Я убит подо Ржевом» скульптора Андрея Коробцова и архитектора Андрея Фомина. Планируется, что скульптура высотой 25 метров будет выполнена в бронзе.

12 ноября 2018 года состоялось открытие закладного камня на месте, где будет установлен мемориал.

Во время Великой Отечественной войны в Ржевском районе шли ожесточённые бои. В 1942-1943 годах в наступательных и оборонительных операциях Ржевско-Вяземского выступа советские войска потеряли около 400 тысяч человек убитыми, пропавшими без вести и пленными. С учётом раненых общие потери составили более 1,1 млн человек. Эти сражения сыграли ключевую роль в достижении Красной Армией коренного перелома в ходе войны. В 2007 году Ржеву присвоено почётное звание «Город воинской славы».

Пресс-служба Правительства Тверской области