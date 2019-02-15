Некоммерческие организации Тверской области приглашают принять участие в конкурсе на получение грантов на реализацию патриотических проектов

До 24 марта некоммерческие организации Тверской области могут подать заявки на конкурс по получению грантов на реализацию патриотических проектов. Средства будут выделены из федерального бюджета. Организатор конкурса – Росмолодёжь.

Конкурс направлен на выявление и поддержку наиболее интересных проектов в сфере патриотического воспитания, которые отвечают вызовам времени и запросам самой молодежи. Мероприятие проводится в соответствии с государственной программой «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы». Подробная информация о подаче заявок – на сайте Росмолодёжи https://fadm.gov.ru/news/45953

В Тверской области уделяется особое внимание поддержке некоммерческих организаций, реализующих проекты патриотической и социальной направленности.

«Если НКО занимаются работой на благо жителей области, мы это приветствуем и готовы всячески расширять сотрудничество», – считает Губернатор Игорь Руденя.

В 2018 году региональным Правительством было принято решение о предоставлении грантов 17 социальным НКО Верхневолжья. Большая часть поддержанных инициатив направлена на патриотическое воспитание молодёжи. Общий объём поддержки превысил 5 млн рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области