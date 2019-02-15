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Некоммерческие организации Тверской области приглашают принять участие в конкурсе на получение грантов на реализацию патриотических проектов
posted by Максим Малахов
on чт, 02/28/2019 - 11:13
До 24 марта некоммерческие организации Тверской области могут подать заявки на конкурс по получению грантов на реализацию патриотических проектов. Средства будут выделены из федерального бюджета. Организатор конкурса – Росмолодёжь.
Конкурс направлен на выявление и поддержку наиболее интересных проектов в сфере патриотического воспитания, которые отвечают вызовам времени и запросам самой молодежи. Мероприятие проводится в соответствии с государственной программой «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы». Подробная информация о подаче заявок – на сайте Росмолодёжи https://fadm.gov.ru/news/45953.
В Тверской области уделяется особое внимание поддержке некоммерческих организаций, реализующих проекты патриотической и социальной направленности.
«Если НКО занимаются работой на благо жителей области, мы это приветствуем и готовы всячески расширять сотрудничество», – считает Губернатор Игорь Руденя.
В 2018 году региональным Правительством было принято решение о предоставлении грантов 17 социальным НКО Верхневолжья. Большая часть поддержанных инициатив направлена на патриотическое воспитание молодёжи. Общий объём поддержки превысил 5 млн рублей.