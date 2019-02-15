Ветераны Тверской области, награждённые медалью «За оборону Ленинграда» и знаком «Жителю блокадного Ленинграда», получат единовременные выплаты

В 2019 году участники обороны и жители блокадного Ленинграда получат единовременную выплату в размере 7 тыс. рублей. Поддержка из бюджета Санкт-Петербурга приурочена к 75-летию полного освобождения города, которое отмечалось 27 января.

Всего в Тверской области в настоящее время проживают 22 ветерана, награждённых медалью «За оборону Ленинграда» и 342 награждённых знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

К юбилейной дате всем 364 ветеранам вручены памятные знаки «В честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады».

«900-дневная блокада Ленинграда навсегда останется символом стойкости, мужества и воли к победе нашего народа. Вечная память всем, кто погиб, заслонив собой Ленинград. Низкий поклон жителям блокадного города, ветеранам Великой Отечественной войны за героизм, за беззаветное служение своей стране, традиции которого передаются новым поколениям», — отметил Губернатор Игорь Руденя в поздравлении ветеранам с 75-летием снятия блокада.

В Твери и других муниципалитетах Верхневолжья прошли памятные мероприятия, посвящённые исторической дате. Среди них — традиционная акция «Блокадный хлеб», в ходе которой волонтёры раздавали жителям «блокадный паёк» – 125-граммовые кусочки хлеба. Именно такое количество полагалось в блокадном Ленинграде на одного человека в сутки в ноябре-декабре 1941 года.

Проект «Блокадный хлеб» был разработан и впервые в России реализован в Селижаровском районе Тверской области в 2010 году, впоследствии к нему присоединились другие регионы.

Справочно: В 2019 году в Тверской области принято решение вдвое — до 10 тыс. рублей — увеличить единовременную выплату ветеранам Великой Отечественной войны к Дню Победы. Получателями пособия в этом году станут более 2600 человек, на эти цели в региональном бюджете заложено более 27,5 млн рублей.

В 2018 году единовременная выплата к Дню Победы была предоставлена 3368 инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей, вдовам погибших участников Великой Отечественной войны, а также жителям региона, награждённым знаком «Жителю блокадного Ленинграда». По инициативе Губернатора Игоря Рудени в прошлом году размер пособия был увеличен с 2,5 до 5 тысяч рублей.

Также в 2018 году был установлен новый вид социальной поддержки —компенсация детям погибших участников Великой Отечественной войны на оплату проезда к месту захоронения (гибели) родителей. Выплата предоставляется один раз в 2 года в размере 100% стоимости проезда туда и обратно железнодорожным, воздушным, водным или автомобильным транспортом на сумму не более 25 тыс. рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области