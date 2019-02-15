Муниципалитеты Тверской области подали более 240 заявок на участие в Программе поддержки местных инициатив в 2019 году

В Тверской области до 15 марта ведётся приём заявок на участие в Программе поддержки местных инициатив (ППМИ) 2019 года. На настоящий момент подано более 240 заявок от 154 городских и сельских поселений. Самую высокую активность проявили жители Вышневолоцкого, Кесовогорского, Ржевского, Старицкого, Пеновского, Лихославльского, Оленинского районов. Проекты, которые получат финансовую поддержку, будут отобраны до 15 апреля.

Сроки подачи заявок и проведения конкурса в 2019 году более ранние, чем в прошлом. Это позволит муниципалитетам быстрее приступить к началу работ в рамках Программы.

Всего на реализацию ППМИ на территории Верхневолжья в этом году из регионального бюджета будет направлено 133 млн рублей.

«Программа поддержки местных инициатив настолько востребована в тверском регионе, что необходимо увеличивать масштабы ее реализации и объемы финансирования. Очень важно, что жители сами определяют, какие проекты необходимо реализовать и вкладывают в это собственные деньги», — считает Губернатор Игорь Руденя.

В 2019 году в Тверской области введено новое направление ППМИ — приобретение оборудования и спецтехники для благоустройства или уборки территории. Также в этом году максимальное число заявок от одного муниципалитета увеличено с 2 до 4, объём субсидий для городских округов на один проект увеличен с 400 до 600 тыс. рублей.

Для участия в ППМИ жителям необходимо определить приоритетные мероприятия по развитию общественной инфраструктуры, подготовить заявки и направить их в региональное Министерство финансов, который проводит конкурсный отбор. Оцениваются социальный эффект проекта, вклад местных жителей, привлечение спонсоров и другие параметры. Субсидию из областного бюджета получат заявки, набравшие наибольшее количество баллов.

В рамках подготовки к реализации ППМИ на 2019 год в октябре прошлого года в Твери прошла «Школа ППМИ» с участием кураторов от муниципалитетов, глав поселений. Специалисты Министерства финансов региона рассказали о нормативной базе программы, требованиях к проектам и конкурсной документации, условиях софинансирования, подготовке и проведении собраний населения и других актуальных вопросах.

В 2018 году региональная поддержка муниципалитетов на ППМИ составила 131,9 млн рублей, было реализовано 266 проектов. По количеству поддержанных инициатив лидируют Тверь, Торжокский, Вышневолоцкий, Старицкий, Лихославльский районы.

Ключевым финансовым результатом ППМИ, отражающим эффективность программы, стало увеличение привлеченных средств местных жителей до 37 млн рублей в 2018 году – почти в 9 раз больше, чем пять лет назад. В 2018-м софинансирование от населения достигло 15,1% при минимальной доле для городских и сельских поселений 5%, городских округов 10%.

В целом с 2013 по 2018 годы на территории Верхневолжья реализовано более 1000 проектов Программы. Объём областной поддержки за этот период составил свыше 572 млн рублей, из местных бюджетов направлено более 258 млн рублей, сумма внебюджетных средств составила свыше 153 млн рублей.

Опыт Тверской области за годы реализации ППМИ получил высокую оценку на российском и международном уровнях. В частности, отмечен Советом Федерации РФ и Общественной палатой РФ как пример эффективной работы в сфере развития местного самоуправления.

Пресс-служба Правительства Тверской области