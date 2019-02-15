На ремонт Тверской школы-интерната направят свыше 6,6 млн рублей

В повестку дня заседания Бюджетной комиссии региона, которое провёл Губернатор Игорь Руденя, были включены вопросы, связанные с реализацией национального проекта «Образование». Речь шла о выделении дополнительных средств на укрепление материально-технической базы школ-интернатов для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Свыше 6,6 млн рублей планируется направить на капитальный ремонт кровли Тверской школы-интерната № 1. В настоящий момент в учреждении воспитывается 215 детей.

Для Нелидовской школы-интерната, где обучается 90 воспитанников, запланировано приобретение и установка мультимедийного комплекса. Средства на оснащение учреждения выделены компанией «Роснефть».

«Роснефть» является стратегическим партнером Тверской области. Компания принимает активное участие в реализации социально-значимых для Верхневолжья проектов. Одно из направлений сотрудничества Правительства Тверской области и компании «Роснефть» - создание единого образовательного комплекса на территории войсковой части в поселке Хотилово-2 Бологовского района.

При поддержке «Роснефти» в Хотилово-2 построен детский сад на 100 мест. Объект был сдан в эксплуатацию в 2017 году. По словам Губернатора Игоря Рудени, проект детского сада в дальнейшем планируется использовать как типовой при строительстве других дошкольных учреждений в регионе.

Пресс-служба Правительства Тверской области