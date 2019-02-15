Игорь Руденя провел встречу с главой Бологовского района Геннадием Ломакой

Губернатор Тверской области Игорь Руденя провел рабочую встречу с главой Бологовского района Геннадием Ломакой. Обсуждались актуальные для муниципального образования социально-экономические вопросы.

Как подчеркнул Игорь Руденя, важными для повышения качества жизни населения муниципалитета направлениями работы являются ремонт дорог, обеспечение надежного функционирования жилищно-коммунального комплекса, социальных учреждений.

Геннадий Ломака сообщил, что отопительный сезон в районе проходит в штатном режиме, возникавшие технологические сбои устранены в полном объеме. До начала осенне-зимнего периода было завершено строительство трех котельных, спроектирована и построена ещё одна. Муниципалитет готов модернизировать систему водоснабжения, подготовлена проектно-сметная документация на ремонт ряда объектов. На встрече также шла речь о перспективах реконструкции очистных сооружений.

Одной из тем стало открытие новых мест в учреждениях образования. В настоящее время в Бологовском районе действуют 16 школ, в семи из них дети учатся в двухсменном режиме – всего это около 530 учащихся.

Глава района также обратился с просьбой об оказании содействия в передаче здания бывшей железнодорожной поликлиники, расположенной в Бологое, в муниципальную собственность. Администрация готова разместить там социальные учреждения: МФЦ, реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями, центр социальной поддержки населения.

Кроме того, на встрече обсуждалось участие Бологовского района в программе ремонта дворовых территорий и другие вопросы.

Пресс-служба Правительства Тверской области