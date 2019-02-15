В Тверской области увеличена поддержка на создание частных объектов туристического показа

В Тверской области увеличен максимальный размер субсидии на создание объектов туристского показа и туристской инфраструктуры. В 2019 году её размер составит 1 млн рублей. Решение принято на заседании Правительства, которое провел Губернатор Игорь Руденя.

Тверская область – единственный регион в Центральном федеральном округе, где предусмотрена подобная мера поддержки.

«Продвижение Тверской области и привлечение туристов – важные направления экономического развития. Активное участие в этой работе сегодня принимают муниципальные образования», - отметил Игорь Руденя.

По мнению Губернатора, появление новых туристических объектов интересно как для жителей, так и гостей Верхневолжья.

В 2018 году максимальный размер субсидии был установлен на уровне 400 тыс. рублей. Финансирование от области в размере 5 млн 119 тыс. рублей было направлено на поддержку 15 проектов по созданию частных музеев, агротуристических ферм, сыроварен и прочих объектов. Общий объем инвестиций составил свыше 15 млн рублей. Среди реализованных в прошлом году проектов: музей фотографии «Искра» в Твери, Ржевский информационно-туристский центр, ремесленная мастерская по производству изделий из фаянса в Конаково, музей лягушки в Зубцовском районе и другие.

Субсидии в 2019 году могут получить юридические лица и индивидуальные предприниматели. Получателей поддержки определят по результатам конкурсного отбора. При рассмотрении проектов будут учитываться уровень проработки бизнес-плана, влияние созданного объекта на рост туристического потока, планируемое количество создаваемых рабочих мест, и другие критерии.

Перечень направлений расходования субсидий в этом году расширен. Он включает: музеи, этнографические парки, информационные, ремесленные, выставочные центры, зоопарки, площадки для проведения туристских мероприятий и исторических реконструкций, стационарные автозаправочные станции для маломерных судов и другое.

Ожидается, что реализация таких проектов будет способствовать повышению туристической привлекательности Верхневолжья, в том числе малых городов региона.

Всего в 2019 году объём финансирования госпрограммы «Развитие туристской индустрии в Тверской области составляет 475 млн рублей — на 250 млн рублей больше, чем в 2018-м. Из общего объёма средств свыше 330 млн предоставлено региону из федерального бюджета. Одна из ключевых задач программы – рост туристического потока в регион.

По предварительной оценке, в прошлом году Верхневолжье посетили не менее 1,5 млн человек — на 9% больше, чем в 2017-м. К 2021 году планируется увеличить показатель до 2 млн человек.

Пресс-служба Правительства Тверской области