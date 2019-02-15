Тверская компания «ДКС» получит заем в 20 млн рублей от Фонда развития промышленности на расширение импортозамещающего производства

Федеральный Фонд развития промышленности и Фонд развития промышленности Тверской области одобрили совместный заем на 20 млн рублей по программе «Проекты развития» для АО «Диэлектрические кабельные системы». С помощью привлечённых средств тверское предприятие закупит оборудование для увеличения производства электротехнических гофрированных труб и металлорукавов в экструзионной оболочке. Ввод дополнительных мощностей запланирован на апрель текущего года.

Вопросы поддержки и развития промышленности — в числе приоритетных для Правительства Тверской области.

«Необходимо обеспечить системную поддержку всей промышленности нашего региона, повысить уровень участия в федеральных программах», — считает Губернатор Игорь Руденя.

Общая стоимость проекта по развитию производства «ДКС» составляет более 45 млн рублей. Из них14 млн рублей будет предоставлено по линии Фонда развития промышленности, 6 млн рублей – от Фонда развития промышленности Тверской области.

Закупка нового оборудования позволит увеличить объемы импортозамещающего производства металлорукавов в два раза – до 500 тыс. метров в год. Выпуск металлорукавов планируется полностью локализовать на мощностях предприятия, что позволит отказаться от закупок оцинкованной стали в Италии и снизить себестоимость продукции. Кроме того, в рамках проекта предполагается ежегодно выпускать 18 млн метров гофрированных труб, а также муфт.

Продукция предприятия «ДКС» известна на рынке под брендом DKC. Она использовалась при строительстве и реконструкции известных объектов: Московский Кремль, высотка МИД РФ, аэропорт «Шереметьево», Москва-Сити, мост через Керченский пролив, объекты Олимпиады в Сочи. В рамках реализации нового проекта продукцию планируется поставлять на строящиеся объекты, в частности стадион «Победа» в Волгограде, плавательный центр «Лужники», «IQ-квартал» в Москве-Сити, аэропорт в Хабаровске, госпиталь в Симферополе и другие.

Справочно: Фонд развития промышленности Тверской области был создан в 2017 году. Федеральный и региональные фонды предоставляют предприятиям займы под 1%, 3% и 5% годовых в соотношении 70% (федеральные средства) на 30% (средства регионов). Размер займов — от 20 до 100 млн рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области