В Тверской области на переобучение граждан выделят 20 млн рублей

В 2019 году в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» в Тверской области планируется организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста. Этот вопрос обсуждался 26 февраля на заседании Бюджетной комиссии региона, которое провёл Губернатор Игорь Руденя.

По мнению Игоря Рудени, поддержка области должна быть направлена, прежде всего, на обеспечение рабочими местами коренного населения Верхневолжья.

«Мы должны дать жителям возможность реализовать свои способности в Тверской области и тем самым ежедневно вносить свой вклад в развитие экономики региона»,- считает Губернатор.

На переобучение работников предпенсионного возраста из федерального и областного бюджетов предусмотрено порядка 20 млн рублей. Планируется, что всего в Тверской области в текущем году переподготовку пройдут 484 человека. Это граждане, которым до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно, осталось не более пяти лет.

Жители Тверской области смогут получить востребованные на рынке труда специальности. Предполагается, что обучение будут проводить 15 образовательных учреждений, среди которых Учебный центр службы занятости, Тверской химико-технологический колледж, Тверская академия безопасности и охраны правопорядка, Тверской промышленно-экономический колледж, Тверской колледж им. Коняева, Автошкола ДОСААФ по Тверской области, Кашинский медицинский колледж, Колледж Росрезерва (г. Торжок), Бежецкий промышленно-экономический колледж и другие.

Пресс-служба Правительства Тверской области