ПРАЗДНИК ЦВЕТОВ, МУЗЫКИ И ТАНЦА - НА «ПРОЛЕТАРКЕ»!

3 марта в 16 часов в Большом танцевальном зале Тверского областного
Дворца культуры «Пролетарка» вновь состоится красивейшее из мероприятий всего
творческого сезона - «Бал цветов»! Правопреемник «Бала влюбленных» вот уже
более 10-ти лет удивительным образом завораживает всех, кто влюблен в искусство
бальных танцев, чарующую музыку вальсов, танго и фокстротов.
Цветы, действительно, объединяют наши мысли и чувства, мечты и добрые
помыслы. Их утонченная природная красота, в сочетании с музыкой и кружением вальса,
удивительным образом влияют на внутренний мир человека, делают его чище, богаче и
насыщеннее. Быть может именно поэтому, неизменным как для участников, так и гостей
Бала из Твери и Тверской области, Клинского театра исторического танца «Реверанс», остается
условие - встроить в свой танцевальный наряд, платье, прическу или аксессуар
объединяющий символ праздника – цветок!
Программа «пролетарского» Бала цветов весьма разнообразна. Выступления
артистов, цветочная фотозона, исторические бальные танцы, как важнейший элемент
сохранения культурного наследия петровской эпохи. И, конечно же, фаворит праздника -
«Вальс цветов» П.И.Чайковского. Кроме того, главный конкурс - выбор лучшей
танцевальной пары на звание Короля и Королевы Бала. При условии: обязательного
исполнения вальса, участия в поэтическом турнире и попытке изготовить шляпку из
цветов собственными руками.
-Недаром же, модники французы говорят, что… - делится своими эмоциями Елена Чечина
- идейный вдохновитель мероприятия, а также руководитель студии спортивного
бального танца «Овация» Тверского областного Дворца культуры «Пролетарка»,- любая
женщина может соорудить из ничего салат, скандал и шляпку! Салат и скандал мы,
пожалуй, оставим на потом, а вот шляпку…
«Пролетарский» Бал цветов не имеет возраста. Тех, кто всерьез и надолго
оказался в плену бального танца, кто совсем не умеет танцевать, но очень хочет научиться
движениям полонеза, фигурного вальса или польки – приглашаем к нам, в Тверской
областной Дворец культуры «Пролетарка» 3 марта в 16 часов на праздник цветов,
музыки и танца! А каждую субботу, в 12 мы по-прежнему ждем всех желающих на
мастер-класс от профессионала.
Быть может и нам с вами стоит попробовать!