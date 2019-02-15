ПРАЗДНИК ЦВЕТОВ, МУЗЫКИ И ТАНЦА - НА «ПРОЛЕТАРКЕ»!

3 марта в 16 часов в Большом танцевальном зале Тверского областного

Дворца культуры «Пролетарка» вновь состоится красивейшее из мероприятий всего

творческого сезона - «Бал цветов»! Правопреемник «Бала влюбленных» вот уже

более 10-ти лет удивительным образом завораживает всех, кто влюблен в искусство

бальных танцев, чарующую музыку вальсов, танго и фокстротов.

Цветы, действительно, объединяют наши мысли и чувства, мечты и добрые

помыслы. Их утонченная природная красота, в сочетании с музыкой и кружением вальса,

удивительным образом влияют на внутренний мир человека, делают его чище, богаче и

насыщеннее. Быть может именно поэтому, неизменным как для участников, так и гостей

Бала из Твери и Тверской области, Клинского театра исторического танца «Реверанс», остается

условие - встроить в свой танцевальный наряд, платье, прическу или аксессуар

объединяющий символ праздника – цветок!

Программа «пролетарского» Бала цветов весьма разнообразна. Выступления

артистов, цветочная фотозона, исторические бальные танцы, как важнейший элемент

сохранения культурного наследия петровской эпохи. И, конечно же, фаворит праздника -

«Вальс цветов» П.И.Чайковского. Кроме того, главный конкурс - выбор лучшей

танцевальной пары на звание Короля и Королевы Бала. При условии: обязательного

исполнения вальса, участия в поэтическом турнире и попытке изготовить шляпку из

цветов собственными руками.

-Недаром же, модники французы говорят, что… - делится своими эмоциями Елена Чечина

- идейный вдохновитель мероприятия, а также руководитель студии спортивного

бального танца «Овация» Тверского областного Дворца культуры «Пролетарка»,- любая

женщина может соорудить из ничего салат, скандал и шляпку! Салат и скандал мы,

пожалуй, оставим на потом, а вот шляпку…

«Пролетарский» Бал цветов не имеет возраста. Тех, кто всерьез и надолго

оказался в плену бального танца, кто совсем не умеет танцевать, но очень хочет научиться

движениям полонеза, фигурного вальса или польки – приглашаем к нам, в Тверской

областной Дворец культуры «Пролетарка» 3 марта в 16 часов на праздник цветов,

музыки и танца! А каждую субботу, в 12 мы по-прежнему ждем всех желающих на

мастер-класс от профессионала.

Быть может и нам с вами стоит попробовать!