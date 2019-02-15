Мемориально-художественный музей Серова в усадьбе Домотканово приглашает на праздник «Широкая Масленица»

10 марта в усадьбе Домотканово в деревне Красная Новь Калининского района состоится праздник «Широкая Масленица». Начало – в 12:00. Приглашены все желающие. В программе — народные игры и забавы, конкурсы, традиционные угощения, сжигание масленичного чучела, катание на лошадях.

На сцене выступит фольклорно-этнографический ансамбль «Межа». Ассоциация «Варяжский путь» организует стрельбу из лука, арбалетов, метание копья, битву на мечах в рыцарских доспехах. Также будет работать пейнтбольный тир, пройдёт лазертаг-шоу.

Вход на территорию усадьбы свободный. Экскурсии по музею Валентина Серова – по предварительной записи. Справки по телефону: 8-903-034-33-11.

Справочно: Усадьба Домотканово заложена в XVI веке, в 1886 году ее владельцем стал Владимир фон Дервиз – друг, а впоследствии родственник Валентина Серова. Живописец часто бывал в Домотканово, здесь создано немало его работ. В конце XIX-начале XX века в усадьбу приезжали многие выдающиеся художники: И.И. Левитан, В.А. Фаворский, И.Я. Билибин, И.С. Ефимов и другие.

В настоящее время мемориально-музейный комплекс является филиалом областной картинной галереи. Ежегодно там проводится праздник «Сиреневое Домотканово», музыкальный фестиваль «Джаз-пленэр в Домотканово» и другие мероприятия.

Пресс-служба Правительства Тверской области