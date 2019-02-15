В Тверской области планируется открыть второй региональный сосудистый центр для оказания высокотехнологичной медицинской помощи по этому профилю жителям отдалённых районов. Об этом сообщил Губернатор Игорь Руденя в ходе общения с журналистами после заседания областного Правительства 26 февраля.

В настоящее время действует региональный сосудистый центр на базе Областной клинической больницы, а также 6 первичных сосудистых отделений – в больницах № 6 и 7 Твери, Бежецкой, Вышневолоцкой, Нелидовской, Ржевской центральных районных больницах.

«Мы приняли решение об открытии второго сосудистого центра на территории региона. Будем подбирать базовое медицинское учреждение, в котором будем создавать уже в этом году новую точку для оказания высокотехнологичной помощи по этому направлению. Также Министерству здравоохранения поставлена задача внести предложения по размещению дополнительных точек в Твери, где проживает большое количество людей», — сказал Игорь Руденя.

На заседании Правительства Тверской области 26 февраля принято решение направить более 492 млн рублей на оснащение оборудованием регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений в 2019-2021 годах.

Президент России Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию 20 февраля поставил задачу до конца 2020 года обеспечить доступность медицинской помощи во всех населённых пунктах. Как подчеркнул Президент, в регионах необходимо решать кадровые вопросы, развивать первичное звено, внедрять практики «Бережливой поликлиники».

В ходе реализации национальных проектов в Тверской области особое внимание будет уделено развитию первичной и скорой медицинской помощи. В 2019 году выделяется более 153,8 млн рублей на повышение заработной платы сотрудников скорой помощи Твери и Калининского района. Такая же работа запланирована в других муниципалитетах. Большое внимание уделяется транспортному обеспечению. В конце 2018 года муниципальным образованиям региона переданы 24 новые машины скорой помощи, отделению экстренной и неотложной медицинской помощи областной клинической больницы направлен реанимобиль. Всего с 2016 года для службы скорой медицинской помощи Верхневолжья закуплено 76 автомобилей.

В Тверской области разработан комплекс мер по поддержке медиков, их мотивации для работы на своих территориях. В 2019 году врачам и фельдшерам, которые трудоустроятся на работу в сельской местности, выплатят единовременные компенсации на общую сумму 23,5 млн рублей. По программе «Земский доктор» из федерального бюджета на эти цели будет предоставлено 14,1 млн рублей, из регионального – 9,4 млн рублей. Размер «подъёмных» для врачей по программе «Земский доктор» равен 1 млн рублей, для фельдшеров – 500 тыс. рублей.

В Тверской области также действует региональная мера поддержки по привлечению и закреплению на селе медицинских работников среднего звена. На единовременные компенсации этой категории специалистов в 2019 году в региональном бюджете заложено 7,5 млн рублей. Размер выплаты –300 тыс. рублей.

Ещё одна региональная мера поддержки – выплаты студентам Тверского государственного медуниверситета, которые обучаются по программам ординатуры по целевому направлению от муниципалитетов. В 2018 году пособие получили 47 будущих ординаторов. В 2019 году финансирование программы увеличено вдвое – до 5,1 млн рублей. Это позволит поддержать 102 молодых специалиста, которые будут работать в районных учреждениях здравоохранения.

Пресс-служба Правительства Тверской области