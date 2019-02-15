В Тверской области более 26,2 млн рублей направят на развитие детских лагерей

Более 17,2 млн рублей выделяется 10 муниципальным образованиям Тверской области из регионального бюджета на укрепление материально-технической базы организаций отдыха и оздоровления детей в 2019 году. Решение принято 26 февраля на заседании областного Правительства под руководством Губернатора Игоря Рудени.

Средства предусмотрены Твери, Вышнему Волочку, Кимрам, Ржеву, Осташковскому и Кашинскому городским округам, Бежецкому, Бологовскому, Калязинскому и Рамешковскому районам. Софинансирование со стороны муниципалитетов составит более 9 млн рублей, общая сумма с учетом региональной поддержки – свыше 26,2 млн рублей.

Приоритетные направления расходов – закупка столово-кухонного оборудования, техники для обеспечения требований пожарной безопасности и антитеррористической защищенности, ремонт помещений, кровель, замена оконных блоков.

Игорь Руденя отметил: помимо усиления материально-технической базы лагерей очень важно формировать событийную и образовательную составляющие отдыха детей. Перспективным глава региона назвал краеведческое направление, которое может развиваться при участии Федерального центра детско-юношеского туризма и краеведения, координирующего в регионах работу по организации летнего отдыха и оздоровления детей.

Справочно: С мая по сентябрь 2018 года в Тверской области организованными формами отдыха было охвачено более 68 тысяч детей – 62,8% от общего количества детей, обучающихся в образовательных организациях региона.

Работали 664 учреждения: 23 загородных оздоровительных лагеря, 532 – с дневным пребыванием, 66 – труда и отдыха, 31 палаточный лагерь. Также было организовано 60 многодневных походов, обеспечено оздоровление детей в 12 санаториях. 707 ребят из Тверской области – на 201 больше, чем в 2017 году – побывали в федеральных центрах «Артек», «Орленок», «Смена» и других.

Пресс-служба Правительства Тверской области