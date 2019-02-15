Сформирован состав Молодёжной избирательной комиссии Тверской области

В Тверской области завершилась работа по формированию Молодежной избирательной комиссии.

Председатель избирательной комиссии Тверской области Валентина Дронова, комментируя формирование первого созыва Молодежной избирательной комиссии Тверской области, отметила, что сам факт включения в состав – это не поощрение, и не преференция для молодых людей:

«Каждый из членов Молодежной комиссии уже зарекомендовал себя участием в важных социальных, добровольческих проектах, имеет определенный опыт взаимодействия с избирательной системой либо участия в выборах различного уровня в том или ином статусе.

От членов Молодежной избирательной комиссии мы ждем предложений по совершенствованию работы с молодыми и будущими избирателями, форматам взаимодействия с молодежью по самым разным направлениям. Достаточно большой и ответственный фронт работ для Молодежного избиркома уже определен, каждый член комиссии будет задействован в работе нового коллегиального органа в полном объеме».

В состав первого созыва Молодежного избиркома Тверской области вошли 9 человек. В нем будут работать:

- Болдырева Юлия Сергеевна – студентка ТвГУ (выдвинута ТИК Вышневолоцкого района);

- Колесник Полина Сергеевна – корреспондент отдела по информационной поддержке интернет-сайта газеты «Тверская жизнь» ГАУ «РИА "Верхневолжье»; студентка ТвГТУ, член союза Молодежных избирательных комиссий РФ (выдвинута ТИК Заволжского района г. Твери);

- Лаврикова Дарья Валентиновна – шеф-редактор радиовещания (телевидения) отдела развития электронных СМИ ГАУ «РИА "Верхневолжье»; аспирант ТвГУ (выдвинута региональным отделением Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы»);

- Новичихин Борис Алексеевич – студент ГБПОУ Тверской колледж им. П.А. Кайкова (выдвинут собранием избирателей по месту учебы);

- Орлов Алексей Михайлович – студент Тверского филиала РАНХиГС (выдвинут УИК №1016);

- Радчук Никита Александрович – специалист по работе с молодежью отдела регионального взаимодействия ФГБУ «Российский детско-юношеский центр», (выдвинут ТРО общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российской движение школьников»);

- Рыбина Анна Олеговна – студентка колледжа ГБП ОУ «Тверской химико-технический колледж» (выдвинута собранием избирателей по месту учебы);

- Степанова Арина Сергеевна - студентка ТвГТУ (выдвинута ТИК Спировского района);

- Тяжелова Полина Александровна – студентка ТвГУ (выдвинута собранием избирателей по месту учебы).

Первое организационное заседание Молодежной избирательной комиссии Тверской области состоится до 25 марта 2019 года, о дате и времени его проведения будет сообщено дополнительно.

Пресс-служба избирательной комиссии

Тверской области 35-39-21