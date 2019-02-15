В туристский календарь Тверской области на 2019 год вошли 45 событий

26 февраля на заседании Правительства региона, которое провел Губернатор Игорь Руденя, утверждён календарь туристских событий Тверской области на 2019 год. В перечень вошли культурные, спортивные и другие массовые мероприятия.

Отвечая на вопросы журналистам по итогам заседания, глава региона отметил, что приоритетом для Правительства является не количество, а качество мероприятий в индустрии гостеприимства.

«Календарь туристских событий синхронизирован с традиционными праздниками, с укладом жизни на территории тверского региона, с православным календарём. Сегодня Тверская область является востребованной у туристов. Растёт интерес гостей к событийному, гастрономическому туризму в регионе. Туристическая отрасль - одно из приоритетных направлений развития экономики», - подчеркнул Игорь Руденя.

Для включения в календарь было подано 112 заявок от 36 муниципальных образований региона и 16 организаторов событий. В результате экспертами и членами рабочей группы отобрано 45 мероприятий. Среди ключевых: «Народная рыбалка», которая пройдёт 9 марта в Конаковском районе, гастрономические фестивали «Верещагин СырFest», «У Пожарского в Торжке», «Селигерский рыбник», традиционное освящение Истока реки Волги и День обретения мощей Преподобного Нила Столобенского, Пушкинский праздник поэзии в Берново, «Троицкие гуляния», фестиваль карельского пирога «Калитка», а также фестиваль «Вкус Верхневолжья» в областной столице, тверской марафон, арт-фестиваль «Пленэр на Академичке - Зимняя сказка» и другие.

Больше всего событий планируется провести в Твери, а также Калининском, Конаковском, Старицком районах и Осташковском городском округе.

Губернатор поручил Министерству туризма Тверской области сформировать календарь туристских событий на следующий год до 1 января 2020- го.

Пресс-служба Правительства Тверской области