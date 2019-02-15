Более 4700 жителей Тверской области планируется переселить из аварийного жилья в 2019-2025 годах

26 февраля Губернатор Игорь Руденя провёл заседание Правительства Тверской области. Основной темой стало обсуждение концепции программы переселения из аварийного жилья. В 2019-2025 годах планируется расселить в новые дома более 4700 жителей региона из 84 тыс. кв. метров жилых помещений, которые признаны аварийными с 1 января 2012 по 1 января 2017 года.

Игорь Руденя подчеркнул: реализация программы является важным вкладом в решение задач, поставленных в нацпроектах — это повышение качества жизни людей, улучшение жилищных условий семей, увеличение объёмов жилищного строительства, формирование современной городской среды.

«При реализации программы необходимо развивать принципы комплексного освоения территории. Каждое здание должно иметь парковку, детскую и спортивную площадки, зелёную зону, площадку для раздельного сбора твёрдых коммунальных отходов. Необходимо заранее предусмотреть строительство дорог к новым микрорайонам, их обеспечение инженерной и коммунальной инфраструктурой. Здания должны строиться из долговечных и энергоэффективных материалов», — поставил задачу Игорь Руденя.

Губернатор дал поручение подготовить перечень рекомендуемых к использованию строительных материалов, которые производятся в Тверской области.

В ходе обсуждения концепции программы переселения из аварийного жилья были представлены типовые проектные решения домов, планировок 1,2,3-комнатных квартир, а также благоустройства придомовой территории.

На реализацию программы в 2019-2025 годах предполагается направить порядка 3,3 млрд рублей: свыше 3,2 млрд рублей из федерального, около 100 млн рублей из регионального бюджета. В 2019 году существенно увеличен уровень софинансирования проекта из федерального бюджета: ранее он составлял 50%, в настоящее время — 97%. Игорь Руденя отметил, что для региона это хорошая возможность по обновлению жилищного фонда.

Первым этапом реализации программы станет подбор участков для строительства новых домов.

Глава региона поддержал предложение Общероссийского народного фронта по созданию рабочей группы по контролю за реализацией программы. В неё войдут представители Правительства Тверской области, муниципальных образований, силовых структур, общественники, депутаты.

В 2013-2018 годах в Тверской области было расселено более 8200 человек из 140 тыс. кв. метров аварийного жилищного фонда, что позволило в полном объеме расселить весь аварийный жилищный фонд, признанный таковым до 1 января 2012 года.

Пресс-служба Правительства Тверской области