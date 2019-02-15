ОБЛАСТНОЙ ПАРЛАМЕНТ ПРИНЯЛ РЯД ВАЖНЫХ ЗАКОНОВ

Законодательное собрание продолжает весеннюю сессию, в частности, в январе принята Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам на территории Тверской области медицинской помощи на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. Проект закона внес в областной парламент губернатор Игорь Руденя.

Закон устанавливает перечень видов, форм и условий оказания бесплатной медицинской помощи; перечень заболеваний и состояний, оказание медицинской помощи при которых осуществляется бесплатно; нормативы объема и финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи; подушевые нормативы финансирования; порядок и структуру формирования тарифов на медицинскую помощь, способы ее оплаты; порядок и условия предоставления медицинской помощи, критерии её доступности и качества.

Увеличение финансирования затронет все виды медицинской помощи. Так, на развитие амбулаторно-поликлинического звена будет направлено 5,9 млрд. рублей. В сумме расходов - диспансеризация населения, создание сети межрайонных амбулаторных кардиоцентров, центров амбулаторной онкологической помощи, открытие амбулаторных кабинетов паллиативной помощи, укрепление материально-технической базы детских поликлиник. На оказание стационарной помощи, включая дневной стационар, предусмотрено 10,4 млрд. рублей.

Также областной парламент принял закон «Об установлении порядка определения органами местного самоуправления муниципальных образований Тверской области границ прилегающих территорий». Согласно документу, границы прилегающих территорий определяются в метрах в зависимости от расположения зданий, строений, сооружений, земельных участков, вида их разрешенного использования и фактического назначения.

Таким образом, для строительных площадок границы прилегающей территории должны составлять не менее 10 метров от ограждения стройцплощадки по всему периметру, а в случае отсутствия ограждения – не менее 25 метров от границы земельного участка. Для нестационарных торговых объектов (торговых комплексов, павильонов, палаток, киосков) – не менее 5 метров от объекта по всему периметру. Для земельных участков, где расположены станции техобслуживания, мойки автотранспорта, автозаправки, а также въезды и выезды на них – не менее 10 метров от границы участка по всему периметру. Для территорий юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – не менее 5 метров от границы земельного участка по всему периметру. Для отдельно стоящих тепловых и трансформаторных подстанций, зданий и сооружений инженерно-технического назначения – не менее 2,5 метра от самих объектов по всему периметру. Для образованных земельных участков, на которых нет строений – не менее 2,5 метра от границ участка по всему периметру. Для территории домовладения – не менее 2,5 метра от границ земельного участка (на основании сведений государственного кадастрового учета). Та же цифра – и в отношении тех домовладений, по которым нет кадастровых сведений.

Для домов блокированной застройки – не менее 2,5 метра от ограждения (забора) по всему периметру, а в случае отсутствия ограждения – не менее 2,5 метра от границ земельного участка (соответственно данным кадастра). Для многоквартирных домов – 0 метров.

Для контейнерных площадок – не менее 4 метров по периметру площадки. Для некапитальных строений, сооружений, малых архитектурных форм – не менее 3 метров от самого объекта по всему периметру.

Для садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ, а также гаражных кооперативов – не менее 5 метров от границ земельных участков, а если такие границы не установлены – не менее 5 метров от их ограждений.

Кроме того, максимальное расстояние от зданий, сооружений, земельных участков до границ прилегающей территории не может превышать более чем на 30% минимальное расстояние, установленное данным законом.

Перечень работ за счет фонда капремонта расширяется

Законодательное Собрание приняло изменения в региональный закон «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Тверской области». Их необходимость связана с внесением изменений в федеральное законодательство.

Поправки касаются перечня работ, выполнение которых финансируется за счёт средств регионального фонда капитального ремонта. Теперь в этот перечень включены ремонт, замена и модернизация лифтов, а также ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений.

Кроме того, внесенные в закон изменения касаются домов, в которых имеется менее пяти квартир. В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, теперь они могут не включаться в региональную программу капитального ремонта.