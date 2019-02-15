В Ржев прибудет поезд федеральной военно-патриотической акции «Сирийский перелом»

Город Ржев Тверской области вошёл в число участников военно-патриотической акции «Сирийский перелом». Акция приурочена к 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Старт акции, организованной Министерством обороны РФ, был дан 23 февраля в Москве. С Казанского вокзала столицы отправился эшелон, на платформах которого размещена трофейная техника и вооружение, изъятое у различных группировок незаконных вооружённых формирований в Сирии.

Поезд с выставкой пройдет более 28 тысяч километров: от Москвы до Севастополя, от Севастополя до Владивостока, от Владивостока до Мурманска и обратно до Москвы – всего в маршрут движения включён 61 город России.

В Ржев Тверской области военный эшелон прибудет 26 апреля 2019 года. Остановка поезда продлится несколько часов, за это время все желающие смогут ознакомиться с выставкой.

Поезд состоит из 18 вагонов, к демонстрации представлены более 500 образцов военной техники и вооружения, в том числе танк Т-55, бронированный штурмовой автомобиль, тоннельная машина, самоходный бойковый минный трал, ракетно-артиллерийское вооружение, химическое оружие и другое.

В Твери с военной техникой жители и гости города могут ознакомиться в парке Победы. В настоящее время ведется работа по созданию в парке военно-патриотической площадки. Ее формирование началось в прошлом году по поручению Губернатора Тверской области Игоря Рудени.

По мнению главы региона, военно-патриотический парк должен включать экспозицию военной техники, благоустроенные зоны отдыха, интерактивные площадки, демонстрирующие военную историю региона и России, а также современные достижения Вооружённых Сил страны.

23 февраля 2019 года в парке торжественно открыт новый экспонат – танк Т-34, участвовавший в боях Великой Отечественной войны. Ранее здесь были установлены две 122-миллиметровые гаубицы М-30 времён Великой Отечественной войны, танк Т-80 и истребитель МИГ-25 РБ. Экспозицию планируется расширять. Прорабатывается вопрос установки ИСУ-152 – самоходного орудия, носившего в годы ВОВ название «Зверобой». Планируется, что этот экспонат займет свое место в парке Победы к 9 мая.

Кроме того, в планах – доставка в Тверь дизель-генераторной подводной лодки проекта 613. При участии Главного управления региональной безопасности Тверской области, общественной организации «Возрождение Верхневолжья» достигнута договоренность с главнокомандующим Военно-морским флотом РФ о передаче подлодки. В перспективе еще одним экспонатом парка Победы в Твери может стать паровоз 1945 года. Договоренность о его передаче городу достигнута, прорабатывается вопрос транспортировки.

Помимо развития музея военной техники под открытым небом в 2019 году внимание будет уделено благоустройству парка.

Пресс-служба Правительства Тверской области