В Тверской области идет подготовка площадки для возведения Ржевского мемориала советскому солдату

25 февраля Губернатор Игорь Руденя провел совещание, посвященное строительству в Тверской области Ржевского мемориала советскому солдату.

Идея о его создании в регионе впервые была озвучена в рамках экспедиции «Ржев. Калининский фронт» в 2017 году. Инициативу поддержал Президент России Владимир Путин.

«Тверская область удостоена большой чести стать местом строительства масштабного мемориала советскому солдату. Для нас это большая ответственность. В мае 2020 года должен быть завершён первый этап строительства: открыт центральный монумент, отремонтированы дороги, обустроены съезд с трассы М-9 «Балтия» и площадка для парковки автомобилей», - отметил на совещании Губернатор Игорь Руденя.

Второй этап строительства предполагает создание интерактивного музея, выставки военной техники, реконструкцию линии фронта по местам сражений, зону инсталляции, строительство часовни, парковую зону и другие объекты.

Под возведение мемориала выделен земельный участок площадью около 4 га в Ржевском районе, рядом с трассой М-9 «Балтия» и деревней Хорошево. Строительство будет курировать Центральный музей Великой Отечественной войны (Музей Победы). Регион берёт на себя создание инфраструктуры комплекса.

На совещании обсуждалось обеспечение участка инженерной инфраструктурой – электро-, водоснабжением и водоотведением, проведение ремонта подъездных дорог, вопросы благоустройства прилегающей территории, обустройство мест общего пользования. На месте возведения монумента уже начались работы – идет подготовка площадки.

Кроме того, на совещании шла речь о переносе места проведения Международной военно-патриотической экспедиции «Ржев. Калининский фронт». Планируется, что уже в 2019 году поисковый лагерь расположится приблизительно в полутора километрах от Ржевского мемориала советскому солдату. Проведение экспедиции в текущем году запланировано на июнь.

Участие в создании инфраструктуры Ржевского мемориала примет ПАО «Лукойл». Договорённость об этом достигнута Губернатором Игорем Руденей и президентом компании Вагитом Алекперовым 14 февраля на Российском инвестиционном форуме в Сочи. Между Правительством Тверской области и ПАО «Лукойл» подписано соглашение о сотрудничестве.

На установку Ржевского мемориала собрано уже более 100 млн рублей пожертвований. Сбор средств ведётся на сайте поддержки патриотических проектов Российского военно-исторического общества (РВИО) https://dar.histrf.ru . Также предусмотрено бюджетное финансирование проекта.

Предполагается, что объект станет новой точкой притяжения туристов. Мемориал планируется включить в существующие туристические маршруты, оборудовать там стоянку для экскурсионных автобусов, установить знаки туристкой навигации.

Справочно: По итогам творческого конкурса мемориал будет возведён по проекту «Я убит подо Ржевом» скульптора Андрея Коробцова и архитектора Андрея Фомина. Планируется, что скульптура высотой 25 метров будет выполнена в бронзе.

12 ноября 2018 года состоялось открытие закладного камня на месте, где будет установлен мемориал.

Во время Великой Отечественной войны в Ржевском районе шли ожесточённые бои. В 1942-1943 годах в наступательных и оборонительных операциях Ржевско-Вяземского выступа советские войска потеряли около 400 тысяч человек убитыми, пропавшими без вести и пленными. С учётом раненых общие потери составили более 1,1 млн человек. Эти сражения сыграли ключевую роль в достижении Красной Армией коренного перелома в ходе войны. В 2007 году Ржеву присвоено почётное звание «Город воинской славы».

Пресс-служба Правительства Тверской области