Тверской области выделят федеральные средства на ликвидацию несанкционированных свалок

В 2020 году Тверской области в рамках национального проекта «Экология» будут выделены федеральные средства на ликвидацию несанкционированных свалок и объектов накопленного вреда окружающей среде. Всего в 2020-м на эти цели 30 субъектам страны предполагается направить из федеральной казны 10,4 млрд рублей.

По информации Министерства природных ресурсов и экологии РФ, средства предусмотрены для ликвидации 42 выявленных на 1 января 2018 года несанкционированных свалок в границах городов и 15 наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде.

Сформировать цивилизованную, безопасную систему обращения с отходами – задача, поставленная Президентом России Владимиром Путиным в Послании Федеральному Собранию РФ 20 февраля 2019 года.

В Тверской области с 1 января 2019 года внедряется новая система обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

«Необходима четкая система государственного управления в этой сфере, оптимальная логистика перевозки отходов для их переработки или захоронения», – отметил Губернатор Игорь Руденя на совещании по этой теме в январе 2019 года.

Полный переход на новую систему будет проходить постепенно, в течение года. В рамках этой работы с начала 2019 года на территории Верхневолжья установлено дополнительно более 1300 контейнеров для сбора отходов в жилом секторе, организована группа контроля по транспортированию ТКО.

В январе принято решение снизить норму накопления отходов в тверском регионе. При этом ежемесячная плата за вывоз и утилизацию мусора стала одинаковой для собственников многоквартирных и индивидуальных жилых домов и в городах, и в районах области – 96,5 рублей с человека.

С 29 декабря 2018 года работает горячая линия 8-800-250-99-48, куда жители региона могут обратиться по вопросам, связанным с организацией вывоза мусора и переходом на новую систему обращения с ТКО.

Территориальная схема обращения с отходами утверждена в Тверской области в конце 2017 года. Сформировано 7 межмуниципальных кластеров по обращению с ТКО. Зоны определены с учётом численности населения районов и городских округов, расположения дорожно-транспортной сети, требований экологической безопасности. Деятельность по сбору, транспортировке, обработке, обезвреживанию и утилизации твёрдых коммунальных отходов координирует государственная организация «Тверьспецавтохозяйство».

Пресс-служба Правительства Тверской области