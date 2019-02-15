«Тверь Водоканал» модернизирует коммунальные сети в Старице

В Тверской области продолжается процесс консолидации коммунальных активов. Компания «Тверь Водоканал» заключила первое концессионное соглашение с муниципальным образованием – администрацией Старицы. Документ предусматривает работы по реконструкции очистных сооружений, а также модернизации городских систем водоснабжения и водоотведения.

В соответствии с поручением Губернатора Тверской области Игоря Рудени в 2019 – 2020 годах в регионе будет проведена интеграция водоканалов 20 городов и поселков в единую систему управления. Это будет происходить на основе концессионных соглашений, предполагающих привлечение инвестиций в управление государственной собственностью.

«Таким образом мы сможем создать общий ремонтный фонд, систему подготовки сотрудников и специалистов, вести более сбалансированную тарифную политику. Это необходимо, чтобы повысить качество водоснабжения и водоотведения в населенных пунктах», – отметил Игорь Руденя.

«Пилотной» площадкой станет город Старица. Концессионное соглашение, заключенное на 25 лет, предполагает, что ООО «Тверь Водоканал» вложит в развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования более 60 млн рублей. При этом компания берет на себя ответственность по достижению конкретных качественных показателей в сфере водоснабжения и водоотведения муниципалитета. В частности, количество несоответствующих нормативам проб питьевой воды должно уменьшиться в 3 раза, в 1,5 раза – снизиться аварийность на сетях. С этой целью концессионер должен будет модернизировать и реконструировать имеющиеся объекты водоканала Старицы, разработать проект реконструкции очистных сооружений для реализации мероприятий в рамках федеральной целевой программы «Оздоровление Волги».

Кроме того, одна из ключевых задач «Тверь Водоканала» – обеспечить финансовую эффективность деятельности предприятия в условиях сдерживания роста тарифа, в первую очередь, за счет оптимизации энергозатрат. Планируется, что в ближайшие годы расход электроэнергии будет снижен почти на 30%.

Заключению концессионного соглашения предшествовала большая подготовительная работа. Администрация Старицы провела инвентаризацию и регистрацию объектов водохозяйственного комплекса города, «Тверь Водоканал» разработал план первоочередных мероприятий по повышению эффективности работы систем водоснабжения и водоотведения. Для реализации задач компания создала в Старице обособленное подразделение, укомплектовала его необходимой спецтехникой, сформировала штат. В ближайшее время в центре города откроется офис обособленного подразделения ООО «Тверь Водоканал», чтобы с 1 марта 2019 приступить к работе с населением и юридическими лицами.

В 2019 году планируется заключить концессионные соглашения с Кашином, Калязином, Ржевом, Конаково, Торжком и поселком Радченко.

Напомним, 19 декабря 2018 года на заседании Правительства Тверской области, которое провел Губернатор Игорь Руденя, была рассмотрена инвестиционная программа ООО «Тверь Водоканал» по строительству, модернизации и реконструкции централизованных систем водоснабжения и водоотведения Тверской области на 2019-2025 годы. Общий объем средств инвестиционной программы составит почти 2 млрд рублей. Это собственные средства предприятия, инвестиционная составляющая в тарифе, плата за подключение. Также часть мероприятий программы планируется реализовать за счет участия в федеральных проектах «Чистая вода» и «Оздоровление Волги».

Пресс-служба Правительства Тверской области