Игорь Руденя провёл совещание с членами Правительства Тверской области

25 февраля Губернатор Игорь Руденя провёл организационное совещание с членами Правительства Тверской области. Обсуждались актуальные вопросы социально-экономического развития региона.

«Перед нами стоит большое количество очень важных и ответственных задач. На прошлой неделе в Послании Федеральному Собранию Президент дал чёткие указания по основным направлениям развития. Членам Правительства региона необходимо проанализировать свой объём работ и мероприятий в рамках нацпроектов и дополнить его в соответствии с положениями Послания», — отметил Игорь Руденя.

В повестку дня вошёл вопрос о ремонте Обелиска советским воинам, погибшим при освобождении Ржева. Тема обсуждалась в декабре 2018 года на заседании Российского организационного комитета «Победа» под руководством Президента РФ Владимира Путина.

По поручению Губернатора Игоря Рудени обелиск осмотрела специальная комиссия, составлен перечень необходимых работ: реставрация самого монумента, усиление основания, бетонирование отмостки, установка освещения и видеонаблюдения, обустройство дорожек, озеленение и другие. Провести ремонт планируется к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В конце прошлого года в Ржевском районе заложен камень на месте строительства нового масштабного монумента в память о героях Великой Отечественной войны — Ржевского мемориала Советскому солдату. Он будет расположен вблизи деревни Хорошево, рядом с федеральной трассой М-9. Инициативу создания мемориала поддержал Владимир Путин. Завершить строительство комплекса планируется в 2020-м, в год 75-летия Великой Победы.

На организационном совещании 25 февраля были также рассмотрены обращения жителей области по вопросам переселения из аварийного жилищного фонда, транспортного обеспечения, здравоохранения. Также обсуждались вопросы текущей деятельности исполнительных органов власти.

Пресс-служба Правительства Тверской области